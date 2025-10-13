تحذير علني نادر لسياسيين من "جواسيس"

Advertisement

وقال للجهاز، كين مكالوم، إن الدول الأجنبية حين «تسرق معلومات حيوية أو تتلاعب بعملياتنا الديمقراطية» فإنها لا تُلحق ضررًا آنيًا بالأمن فحسب، بل "تقوّض أسس السيادة". ودعا السياسيين وموظفيهم إلى رصد مؤشرات استهداف محتمل، من ابتزاز وهجمات تصيّد، إلى مساعٍ لبناء علاقات طويلة الأمد أو تقديم تبرعات بهدف التأثير. وشدّد على ضرورة الانتباه إلى «التفاعلات الاجتماعية الغريبة» مثل الطلبات المتكررة لعقد لقاءات خاصة أو "التملّق العلني"، مطالبًا الجميع باتخاذ إجراءات فورية لحماية أنفسهم ومؤسساتهم.ويعيد التحذير للأذهان قضية المحامية كريستين لي، التي أصدر "إم.آي 5" بشأنها إشعارًا في كانون الثاني 2022 اتهمها بالتدخل السياسي في نيابة عن الحزب الشيوعي الصيني، وبأنها سهّلت تبرعات لبرلمانيين قائمين وطامحين. وقد خسرت لي لاحقًا دعوى قضائية رفعتها ضد الجهاز لتبرئة ساحتها. وعلى الرغم من سعي رئيس الوزراء كير ستارمر منذ العام الماضي إلى تخفيف التوتر مع بكين، تتواصل الاتهامات المتبادلة بالتجسس، فيما تحذّر أجهزة الأمن البريطانية من محاولات صينية لاختراق الأوساط السياسية والتجارية في البلاد. (سكاي نيوز)