22
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
6
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تحذير علني نادر لسياسيين من "جواسيس"
Lebanon 24
13-10-2025
|
16:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر جهاز الاستخبارات الداخلية
البريطاني
(إم.آي 5)، في تنبيه علني نادر، أعضاء
البرلمان
وفرقهم من محاولات تجسّس تقودها
الصين
وروسيا وإيران بهدف تقويض
الديمقراطية
البريطانية
. وجاء التحذير بعد أسبوع من تخلّي الادعاء العام عن محاكمة بريطانيَّين كانا متهمين بالتجسس لصالح الصين على نواب في وستمنستر، بدعوى أن الحكومة لم تقدّم أدلة كافية تثبت أن بكين تمثل تهديدًا للأمن القومي.
Advertisement
وقال
المدير العام
للجهاز، كين مكالوم، إن الدول الأجنبية حين «تسرق معلومات حيوية أو تتلاعب بعملياتنا الديمقراطية» فإنها لا تُلحق ضررًا آنيًا بالأمن فحسب، بل "تقوّض أسس السيادة". ودعا السياسيين وموظفيهم إلى رصد مؤشرات استهداف محتمل، من ابتزاز وهجمات تصيّد، إلى مساعٍ لبناء علاقات طويلة الأمد أو تقديم تبرعات بهدف التأثير. وشدّد على ضرورة الانتباه إلى «التفاعلات الاجتماعية الغريبة» مثل الطلبات المتكررة لعقد لقاءات خاصة أو "التملّق العلني"، مطالبًا الجميع باتخاذ إجراءات فورية لحماية أنفسهم ومؤسساتهم.
ويعيد التحذير للأذهان قضية المحامية كريستين لي، التي أصدر "إم.آي 5" بشأنها إشعارًا في كانون الثاني 2022 اتهمها بالتدخل السياسي في
بريطانيا
نيابة عن الحزب الشيوعي الصيني، وبأنها سهّلت تبرعات لبرلمانيين قائمين وطامحين. وقد خسرت لي لاحقًا دعوى قضائية رفعتها ضد الجهاز لتبرئة ساحتها. وعلى الرغم من سعي رئيس الوزراء كير ستارمر منذ العام الماضي إلى تخفيف التوتر مع بكين، تتواصل الاتهامات المتبادلة بالتجسس، فيما تحذّر أجهزة الأمن البريطانية من محاولات صينية لاختراق الأوساط السياسية والتجارية في البلاد. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
إيران تنفي تسلّم قائمة جواسيس من طالبان: تقرير "ديلي تلغراف" مغلوط!
Lebanon 24
إيران تنفي تسلّم قائمة جواسيس من طالبان: تقرير "ديلي تلغراف" مغلوط!
14/10/2025 08:47:23
14/10/2025 08:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على موعد مع "القمر الدموي": عرض سماوي نادر يلون السماء بالقرمزي
Lebanon 24
لبنان على موعد مع "القمر الدموي": عرض سماوي نادر يلون السماء بالقرمزي
14/10/2025 08:47:23
14/10/2025 08:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لتجنيد "الجواسيس" في روسيا.. هذا ما فعلته "استخبارات بريطانيا"
Lebanon 24
لتجنيد "الجواسيس" في روسيا.. هذا ما فعلته "استخبارات بريطانيا"
14/10/2025 08:47:23
14/10/2025 08:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من رئيس "الفيفا": كرة القدم في خطر
Lebanon 24
تحذير من رئيس "الفيفا": كرة القدم في خطر
14/10/2025 08:47:23
14/10/2025 08:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام
الديمقراطية
البريطانية
الديمقراطي
سكاي نيوز
البريطاني
البرلمان
بريطانيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
شرق غزة.. مداهمات لحماس واشتباكات مع "مجموعات مطلوبة"
Lebanon 24
شرق غزة.. مداهمات لحماس واشتباكات مع "مجموعات مطلوبة"
01:32 | 2025-10-14
14/10/2025 01:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل.. كيف كان اليوم الاول في غزة من دون مدافع؟
Lebanon 24
بالتفاصيل.. كيف كان اليوم الاول في غزة من دون مدافع؟
01:14 | 2025-10-14
14/10/2025 01:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الايرانية: دعوة ترامب للحوار تتناقض مع سلوك واشنطن "العدائي والإجرامي"
Lebanon 24
الخارجية الايرانية: دعوة ترامب للحوار تتناقض مع سلوك واشنطن "العدائي والإجرامي"
01:09 | 2025-10-14
14/10/2025 01:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ما نملكه أسلحة بسيطة.. اليكم ما أعلنته حماس بشأن ملف تسليم سلاحها
Lebanon 24
ما نملكه أسلحة بسيطة.. اليكم ما أعلنته حماس بشأن ملف تسليم سلاحها
01:06 | 2025-10-14
14/10/2025 01:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريقة العودة.. هكذا وصف ترامب قمة شرم الشيخ
Lebanon 24
بطريقة العودة.. هكذا وصف ترامب قمة شرم الشيخ
01:02 | 2025-10-14
14/10/2025 01:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
08:58 | 2025-10-13
13/10/2025 08:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
13:47 | 2025-10-13
13/10/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
12:19 | 2025-10-13
13/10/2025 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
11:19 | 2025-10-13
13/10/2025 11:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:32 | 2025-10-14
شرق غزة.. مداهمات لحماس واشتباكات مع "مجموعات مطلوبة"
01:14 | 2025-10-14
بالتفاصيل.. كيف كان اليوم الاول في غزة من دون مدافع؟
01:09 | 2025-10-14
الخارجية الايرانية: دعوة ترامب للحوار تتناقض مع سلوك واشنطن "العدائي والإجرامي"
01:06 | 2025-10-14
ما نملكه أسلحة بسيطة.. اليكم ما أعلنته حماس بشأن ملف تسليم سلاحها
01:02 | 2025-10-14
بطريقة العودة.. هكذا وصف ترامب قمة شرم الشيخ
00:29 | 2025-10-14
الشرع: لا نريد الحرب مع اسرائيل
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 08:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 08:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 08:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24