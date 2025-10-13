Advertisement

عربي-دولي

بعد التلويح بصواريخ "توماهوك".. ترامب يعوّل على أردوغان لحل الأزمة الأوكرانية

Lebanon 24
13-10-2025 | 23:07
Doc-P-1429096-638960193049642500.png
Doc-P-1429096-638960193049642500.png photos 0
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الإثنين، إنه يثق بقدرة نظيره التركي رجب طيب أردوغان على لعب دور فعّال في التوصل إلى حلّ للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن الزعيم التركي "يحظى باحترام روسيا"، وفق ما نقل موقع "تي آر تي" التركي.
وأضاف ترامب خلال حديثه إلى الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، في طريق عودته من منتجع شرم الشيخ المصري، أن أردوغان يمتلك موقعاً مميزاً يسمح له بالتوسط بين الجانبين.

وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الأميركي أنه سيستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة المقبل، قائلاً رداً على سؤال صحافي حول الزيارة المرتقبة: "أعتقد ذلك، نعم".

وكان زيلينسكي قد أعلن في مؤتمر صحافي بكييف إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أنه سيلتقي ترامب هذا الأسبوع في واشنطن "لمناقشة سلسلة من الإجراءات" دون أن يفصح عن تفاصيلها.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن جدول زيارته إلى الولايات المتحدة سيتضمّن اجتماعات مع ممثلين عن شركات عسكرية وأعضاء في الكونغرس الأميركي، مشيراً إلى أن "القضية الأساسية ستكون الدفاع الجوي"، إضافة إلى لقاءات مع شركات في قطاع الطاقة.

ويأتي التحضير لهذه الزيارة في وقت تشهد فيه أوكرانيا تصعيداً جديداً في الهجمات الروسية، استهدفت خلالها منشآت للطاقة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة مع اقتراب فصل الشتاء.

وكان ترامب قد أجرى اتصالين هاتفيين مع زيلينسكي في نهاية الأسبوع الماضي، ناقش خلالهما بالتفصيل "قدرات أوكرانيا على توجيه ضربات بعيدة المدى".

وفي تصريح لاحق، لوّح ترامب بإمكانية تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن كييف قد تحصل على صواريخ "توماهوك" الأميركية في حال لم توقف موسكو الحرب المستمرة منذ شباط 2022.
 
(سكاي نيوز)
الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

سكاي نيوز

أوكرانيا

الأوروبي

واشنطن

