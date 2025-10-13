بعد التلويح بصواريخ "توماهوك".. ترامب يعوّل على أردوغان لحل الأزمة الأوكرانية

Advertisement

(سكاي نيوز)

قال الرئيس الأميركي ، أمس الإثنين، إنه يثق بقدرة نظيره رجب طيب أردوغان على لعب دور فعّال في التوصل إلى حلّ للأزمة بين وأوكرانيا، مشيراً إلى أن الزعيم التركي "يحظى باحترام روسيا"، وفق ما نقل موقع "تي آر تي" التركي.وأضاف خلال حديثه إلى الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، في طريق عودته من منتجع شرم الشيخ المصري، أن أردوغان يمتلك موقعاً مميزاً يسمح له بالتوسط بين الجانبين.وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الأميركي أنه سيستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوم الجمعة المقبل، قائلاً رداً على سؤال صحافي حول الزيارة المرتقبة: "أعتقد ذلك، نعم".وكان زيلينسكي قد أعلن في مؤتمر صحافي بكييف إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في كايا كالاس، أنه سيلتقي ترامب هذا الأسبوع في "لمناقشة سلسلة من الإجراءات" دون أن يفصح عن تفاصيلها.وأوضح الرئيس الأوكراني أن جدول زيارته إلى سيتضمّن اجتماعات مع ممثلين عن شركات عسكرية وأعضاء في الكونغرس الأميركي، مشيراً إلى أن "القضية الأساسية ستكون الدفاع الجوي"، إضافة إلى لقاءات مع شركات في قطاع الطاقة.ويأتي التحضير لهذه الزيارة في وقت تشهد فيه تصعيداً جديداً في الهجمات الروسية، استهدفت خلالها منشآت للطاقة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة مع اقتراب فصل الشتاء.وكان ترامب قد أجرى اتصالين هاتفيين مع زيلينسكي في نهاية الأسبوع الماضي، ناقش خلالهما بالتفصيل "قدرات أوكرانيا على توجيه ضربات بعيدة المدى".وفي تصريح لاحق، لوّح ترامب بإمكانية تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن كييف قد تحصل على صواريخ "توماهوك" الأميركية في حال لم توقف موسكو الحرب المستمرة منذ شباط 2022.