عربي-دولي

ترامب يتجنب الحديث عن "حل الدولتين".. التركيز على إعادة إعمار غزة

Lebanon 24
13-10-2025 | 23:55
بعد ساعات من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس خلال قمة شرم الشيخ، رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الخوض في مسألة "حل الدولتين"، مؤكداً أن الأولوية الآن لإعادة إعمار غزة.
وقال ترامب للصحفيين على متن طائرته الرئاسية في طريق عودته من الشرق الأوسط: "لا أتحدث عن دولة واحدة أو دولتين، نحن نتحدث عن إعادة إعمار غزة". وأضاف: “الكثيرون يؤيدون حل الدولة الواحدة، والبعض الآخر يؤيد حل الدولتين، سنرى… لم أعلّق على ذلك بعد".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه نسّق مسبقاً مع عدد من الدول لمناقشة مستقبل الحكم في القطاع، لافتاً إلى أن "اتفاق غزة جاء في التوقيت المثالي لإنهاء الحرب وبدء مرحلة البناء".

من جهته، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال القمة على أهمية الاتفاق، واصفاً إياه بأنه "فرصة تاريخية ربما تكون الأخيرة لتحقيق شرق أوسط مستقر وخالٍ من الصراعات".

وأكد السيسي مجدداً أن حل الدولتين يجب أن يتحقق بما يضمن التعاون والسلام بين شعوب المنطقة، بينما بدا ترامب أكثر حذراً في التعليق على الفكرة، خاصة بعد أن وصف في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعم العالم الواسع للدولة الفلسطينية بأنه "مكافأة لحركة حماس".

ويُتوقع أن تفتح المرحلة المقبلة الباب أمام مفاوضات جديدة حول مستقبل غزة بعد الحرب، وسط تساؤلات حول شكل الإدارة المدنية المقبلة للقطاع والدور الأميركي في إعادة الإعمار.
 
 
