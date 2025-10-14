Advertisement

عربي-دولي

بطريقة العودة.. هكذا وصف ترامب قمة شرم الشيخ

Lebanon 24
14-10-2025 | 01:02
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "ما أنجز كان عظيماً وفي التوقيت المناسب".
وقال خلال دردشة مع الصحافيين على متن طائرة "إير فورس وان"، اليوم الثلاثاء: أنا لا أتحدّث عن دولة واحدة، أو دولة مزدوجة، أو دولتين، بل عن إعادة إعمار غزة".
كما اعتبر أن ما تم انجازه، منع مقتل المزيد من الأبرياء.
