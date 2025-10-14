بطريقة العودة.. هكذا وصف ترامب قمة شرم الشيخ

Advertisement

أكد الرئيس الأميركي أن "ما أنجز كان عظيماً وفي التوقيت المناسب".وقال خلال دردشة مع الصحافيين على متن طائرة "إير فورس وان"، اليوم الثلاثاء: أنا لا أتحدّث عن دولة واحدة، أو دولة مزدوجة، أو دولتين، بل عن إعادة إعمار غزة".