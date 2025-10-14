25
عربي-دولي
ما نملكه أسلحة بسيطة.. اليكم ما أعلنته حماس بشأن ملف تسليم سلاحها
Lebanon 24
14-10-2025
|
01:06
A-
A+
أكدت
حماس
أن ترتيبات اليوم التالي في غزة يجب أن تتم عبر توافق وطني شامل.
وقال المتحدث باسم الحركة،
حازم قاسم
، في تصريحات للعربية/الحدث، مساء أمس الاثنين، إن "ترتيبات اليوم التالي في القطاع يجب أن تتم عبر توافق وطني شامل، يضمن مشاركة جميع القوى
الفلسطينية
في صياغة مستقبل غزة، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز
الوحدة الوطنية
".
أما في ما يتعلق بسلاح الحركة، فاعتبر المتحدث أن ما تمتلكه حماس من أسلحة "بسيط وجرى تضخيمه إعلامياً". ورأى أن ملف نزع السلاح شائك ومعقد لكنه قابل للحل ضمن مقاربة وطنية شاملة. وأوضح أن هذا الموضوع يجب أن يناقش في إطار إجماع وطني فلسطيني.
كما أشار إلى وجود عدة مقاربات يمكن أن تضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار دون المساس بحق
الفلسطينيين
في الدفاع عن أنفسهم.
إلى ذلك، أكد أن الحركة لا ترغب في إثارة أزمات مع
السلطة الفلسطينية
في هذه المرحلة، مضيفاً أنها مستعدة لفتح صفحة جديدة معها.
وكانت حماس أعادت نشر رجالها تدريجياً في شوارع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضي، وهي تتوخى الحذر تحسباً لانهياره فجأة، وفق ما أكد مصدران أمنيان من القطاع الفلسطيني لوكالة
رويترز
.
