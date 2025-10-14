Advertisement

عربي-دولي

شرق غزة.. مداهمات لحماس واشتباكات مع "مجموعات مطلوبة"

Lebanon 24
14-10-2025 | 01:32
A-
A+
Doc-P-1429141-638960279523552232.webp
Doc-P-1429141-638960279523552232.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع دخول وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني حيز التنفيذ، سجل انتشار عدد من عناصر حركة حماس في قطاع غزة، منذ يوم الجمعة الماضي وسمع دوي انفجارات عنيفة شرق مدينة غزة، نتيجة اشتباكات اندلعت خلال مداهمات لحماس، ضد مجموعات وصفتها بـ "المطلوبة والخارجة عن القانون".
Advertisement
 
واستهدفت حماس مناطق شرق مدينة غزة، قالت إن " متعاونين مع إسرائيل " يتحصنون فيها.
 

مواضيع ذات صلة
"الحدث": حماس تشن هجوماً واسعاً في غزة ضد مجموعات تتهمها بالتعاون مع إسرائيل
lebanon 24
14/10/2025 12:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل مطلوب خلال مُداهمات الجيش في حيّ الشراونة
lebanon 24
14/10/2025 12:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مُداهمات للجيش... للمرّة الثانيّة إستهداف مطلوبين بمسيّرة
lebanon 24
14/10/2025 12:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إشتباكات بين الجيش ومطلوبين في حيّ الشراونة في بعلبك
lebanon 24
14/10/2025 12:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24

قطاع غزة

إسرائيل

شرق غزة

فلسطين

حماس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-10-14
05:21 | 2025-10-14
04:50 | 2025-10-14
04:38 | 2025-10-14
04:09 | 2025-10-14
04:08 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24