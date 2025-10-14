شرق غزة.. مداهمات لحماس واشتباكات مع "مجموعات مطلوبة"

مع دخول وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني حيز التنفيذ، سجل انتشار عدد من عناصر حركة في ، منذ يوم الجمعة الماضي وسمع دوي انفجارات عنيفة شرق مدينة غزة، نتيجة اشتباكات اندلعت خلال مداهمات لحماس، ضد مجموعات وصفتها بـ "المطلوبة والخارجة عن القانون".

واستهدفت حماس مناطق شرق مدينة غزة، قالت إن " متعاونين مع " يتحصنون فيها.