عربي-دولي
شرق غزة.. مداهمات لحماس واشتباكات مع "مجموعات مطلوبة"
Lebanon 24
14-10-2025
|
01:32
A-
A+
مع دخول وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني حيز التنفيذ، سجل انتشار عدد من عناصر حركة
حماس
في
قطاع غزة
، منذ يوم الجمعة الماضي وسمع دوي انفجارات عنيفة شرق مدينة غزة، نتيجة اشتباكات اندلعت خلال مداهمات لحماس، ضد مجموعات وصفتها بـ "المطلوبة والخارجة عن القانون".
واستهدفت حماس مناطق شرق مدينة غزة، قالت إن " متعاونين مع
إسرائيل
" يتحصنون فيها.
