الشيخة حسينة: رهان على العودة السياسية في بنغلادش

تتصاعد التحركات السياسية للشيخة حسينة، رئيسة وزراء بنغلادش السابقة، بعد هروبها إلى في آب 2024 إثر إنذار من .

Advertisement

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في شباط المقبل، دعت حسينة عبر مواقع التواصل قواعد حزبها " " للتظاهر، في محاولة للضغط على حكومة المؤقتة وعدم تسليمها من الهند، رغم مذكرات التفاهم بين البلدين.



وعلى الرغم من أن هذه التحركات لا تُرجح تغيير المشهد السياسي أو إسقاط الحكومة المؤقتة، إلا أن حسينة تسعى لاستغلال المتغيرات الإقليمية، بما فيها التوترات بين الهند وباكستان وأفغانستان، لتعزيز موقعها وحزبها في السباق الانتخابي القادم، وضمان تأثير في القرارات المستقبلية داخل بنغلادش.