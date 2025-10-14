ترامب حاول دمج نتنياهو دوليًا.. لكن لإسرائيل رأي آخر

Advertisement

كشف مصادر دبلوماسية أوروبية أن الرئيس الأميركي سعى لإشراك في قمة شرم الشيخ، في محاولة لكسر العزلة الدولية لإسرائيل جراء الحرب في غزة.لكن نتنياهو تراجع عن الحضور بعد تحذيرات من وزير الأمن القومي ، خشية تأثير مشاركته على الائتلاف الحكومي، ووجود الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قد يُنظر إلى حضوره على أنه اعتراف غير مباشر بدولة .وأكد مسؤولون أميركيون سابقون أن قيادة كانت حاسمة في دفع جهود إنهاء الحرب وتقديم الدعم الإنساني، مستغلاً نفوذه لجمع قادة العالم حول خطة السلام، مع التأكيد على ضرورة نجاح المرحلة الثانية في نزع سلاح وتطوير الإدارة لغزة بدعم دولي.