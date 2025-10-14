Advertisement

عربي-دولي

ترامب حاول دمج نتنياهو دوليًا.. لكن لإسرائيل رأي آخر

Lebanon 24
14-10-2025 | 03:25
A-
A+
Doc-P-1429186-638960340938439154.png
Doc-P-1429186-638960340938439154.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف مصادر دبلوماسية أوروبية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سعى لإشراك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قمة شرم الشيخ، في محاولة لكسر العزلة الدولية لإسرائيل جراء الحرب في غزة.
Advertisement

لكن نتنياهو تراجع عن الحضور بعد تحذيرات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، خشية تأثير مشاركته على الائتلاف الحكومي، ووجود الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قد يُنظر إلى حضوره على أنه اعتراف غير مباشر بدولة فلسطين.

وأكد مسؤولون أميركيون سابقون أن قيادة ترامب كانت حاسمة في دفع جهود إنهاء الحرب وتقديم الدعم الإنساني، مستغلاً نفوذه لجمع قادة العالم حول خطة السلام، مع التأكيد على ضرورة نجاح المرحلة الثانية في نزع سلاح حماس وتطوير الإدارة الفلسطينية لغزة بدعم دولي.
 
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
ترامب: نتنياهو بالغ في غزة وسأعيد القبول الدولي لإسرائيل
lebanon 24
14/10/2025 12:50:24 Lebanon 24 Lebanon 24
لابيد: عملية الدوحة "فشل آخر" يحاول نتنياهو التغطية عليه
lebanon 24
14/10/2025 12:50:24 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: خطة ترامب ستعيد لنا كل الرهائن وتضمن ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى
lebanon 24
14/10/2025 12:50:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية سواء تحدثت مع نتنياهو بشأن ذلك أم لا
lebanon 24
14/10/2025 12:50:24 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

دونالد ترامب

الفلسطينية

الإسرائيلي

دبلوماسي

إسرائيل

بنيامين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-10-14
05:21 | 2025-10-14
04:50 | 2025-10-14
04:38 | 2025-10-14
04:09 | 2025-10-14
04:08 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24