ارتفاع اقتحامات المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي

ذكرت مصادر للجزيرة أن وزير إيتمار بن غفير اقتحم ، فيما بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا خلال احتفالات عيد العرش اليهودي 6939 مستوطناً، بزيادة قدرها 24% مقارنة بالأعوام السابقة.ويأتي عيد العرش، المعروف أيضًا باسم "سوكوت"، كأحد الأعياد اليهودية الثلاثة الكبرى، ويستمر سبعة أيام، ويحتفل فيه اليهود ببناء الأكواخ (السوكاه) تذكيراً بمسكنات بني في الصحراء أثناء رحلتهم ، ويُصادف عادة في أيلول أو تشرين الأول بحسب التقويم العبري. ويشهد هذا العيد زيارات كبيرة للمسجد ، خصوصًا من المستوطنين المتشددين، ما يزيد من التوترات في والمسجد.وتأتي هذه الاقتحامات في وقت حساس يشهد فيه المسجد الأقصى إجراءات أمنية مشددة من قبل إسرائيل، وسط تحذيرات فلسطينية من محاولات تغيير الوضع القائم للمسجد وإذكاء الصراع الديني والسياسي في المدينة.