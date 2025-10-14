Advertisement

عربي-دولي

ارتفاع اقتحامات المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي

Lebanon 24
14-10-2025 | 03:32
ذكرت مصادر للجزيرة أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى، فيما بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد خلال احتفالات عيد العرش اليهودي 6939 مستوطناً، بزيادة قدرها 24% مقارنة بالأعوام السابقة.
ويأتي عيد العرش، المعروف أيضًا باسم "سوكوت"، كأحد الأعياد اليهودية الثلاثة الكبرى، ويستمر سبعة أيام، ويحتفل فيه اليهود ببناء الأكواخ (السوكاه) تذكيراً بمسكنات بني إسرائيل في الصحراء أثناء رحلتهم من مصر، ويُصادف عادة في أيلول أو تشرين الأول بحسب التقويم العبري. ويشهد هذا العيد زيارات كبيرة للمسجد الأقصى، خصوصًا من المستوطنين المتشددين، ما يزيد من التوترات في القدس والمسجد.

وتأتي هذه الاقتحامات في وقت حساس يشهد فيه المسجد الأقصى إجراءات أمنية مشددة من قبل إسرائيل، وسط تحذيرات فلسطينية من محاولات تغيير الوضع القائم للمسجد وإذكاء الصراع الديني والسياسي في المدينة.
