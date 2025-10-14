ما جديد المفاوضات بين قسد ودمشق؟

أوضحت " في شمال وشرق " في بيان، أن وفدين برئاسة قائد قسد، ، التقيا مرهف ، ووزير الداخلية أنس خطاب.

كما كشفت أن الاجتماع الأول دار حول دمج قوات قسد في ، بما في ذلك وحدات حماية المرأة، واصفة المناقشات بالبناءة للغاية.

وأشارت إلى أن الاجتماع الثاني تطرق إلى دمج لقسد مع الأجهزة ضمن .



إلى ذلك، أكدت أن المفاوضات تبشر بحوار بناء للغاية بين الطرفين، مضيفة أن اجتماعات جديدة ستعقد قريباً.