عربي-دولي

ما جديد المفاوضات بين قسد ودمشق؟

Lebanon 24
14-10-2025 | 04:00
أوضحت "الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا" في بيان، أن وفدين برئاسة قائد قسد، مظلوم عبدي، التقيا وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الداخلية أنس خطاب. 
كما كشفت أن الاجتماع الأول دار حول دمج قوات قسد في الجيش السوري، بما في ذلك وحدات حماية المرأة، واصفة المناقشات بالبناءة للغاية.
وأشارت إلى أن الاجتماع الثاني تطرق إلى دمج الأجهزة الأمنية لقسد مع الأجهزة السورية ضمن وزارة الداخلية.

إلى ذلك، أكدت أن المفاوضات تبشر بحوار بناء للغاية بين الطرفين، مضيفة أن اجتماعات جديدة ستعقد قريباً.
