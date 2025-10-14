Advertisement

عربي-دولي

على وقع استمرار الهدنة.. اسرائيل تستهدف خان يونس وشرق غزة

Lebanon 24
14-10-2025 | 04:09
A-
A+
Doc-P-1429205-638960371506617978.webp
Doc-P-1429205-638960371506617978.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استشهد شخص فلسطيني بقصف مسيرة إسرائيلية على بلدة الفخاري في خان يونس، جنوب القطاع.
Advertisement
وأفادت مصادر محلية بـ "إطلاق آليات إسرائيلية النار شمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "وفا".
وأشارت إلى أن آليات إسرائيلية أطلقت النار بشكل مكثف في محيط منطقة الشاكوش شمال غربي رفح، لافتة إلى تحليق طائرات مسيرة بشكل منخفض في ذات المنطقة بمواصي رفح.

إلى ذلك، أفيد باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شرق مدينة غزة، وفق مصادر محلية.
مواضيع ذات صلة
انتشال 160 جثة من تحت الركام في غزة مع استمرار الهدنة (الحدث)
lebanon 24
14/10/2025 12:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات الاحتلال المسيرة تستهدف مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
14/10/2025 12:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مجمع ناصر الطبي: شهيد في قصف إسرائيلي على بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس
lebanon 24
14/10/2025 12:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف إسرائيلي يستهدف خان يونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
14/10/2025 12:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الفلسطينية

خان يونس

شمال غرب

إسرائيل

شرق غزة

فلسطين

الصحاف

الهد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:42 | 2025-10-14
05:30 | 2025-10-14
05:21 | 2025-10-14
04:50 | 2025-10-14
04:38 | 2025-10-14
04:08 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24