على وقع استمرار الهدنة.. اسرائيل تستهدف خان يونس وشرق غزة



استشهد شخص فلسطيني بقصف مسيرة إسرائيلية على بلدة الفخاري في ، جنوب القطاع.وأفادت مصادر محلية بـ "إطلاق آليات إسرائيلية النار شمال غربي مدينة جنوبي القطاع، حسب ما نقلت وكالة الصحافة "وفا".

وأشارت إلى أن آليات إسرائيلية أطلقت النار بشكل مكثف في محيط منطقة الشاكوش شمال غربي رفح، لافتة إلى تحليق طائرات مسيرة بشكل منخفض في ذات المنطقة بمواصي رفح.



إلى ذلك، أفيد باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شرق مدينة غزة، وفق مصادر محلية.