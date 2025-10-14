25
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
على وقع استمرار الهدنة.. اسرائيل تستهدف خان يونس وشرق غزة
Lebanon 24
14-10-2025
|
04:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
استشهد شخص فلسطيني بقصف مسيرة إسرائيلية على بلدة الفخاري في
خان يونس
، جنوب القطاع.
Advertisement
وأفادت مصادر محلية بـ "إطلاق آليات إسرائيلية النار شمال غربي مدينة
رفح
جنوبي القطاع، حسب ما نقلت وكالة الصحافة
الفلسطينية
"وفا".
وأشارت إلى أن آليات إسرائيلية أطلقت النار بشكل مكثف في محيط منطقة الشاكوش شمال غربي رفح، لافتة إلى تحليق طائرات مسيرة بشكل منخفض في ذات المنطقة بمواصي رفح.
إلى ذلك، أفيد باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شرق مدينة غزة، وفق مصادر محلية.
مواضيع ذات صلة
انتشال 160 جثة من تحت الركام في غزة مع استمرار الهدنة (الحدث)
Lebanon 24
انتشال 160 جثة من تحت الركام في غزة مع استمرار الهدنة (الحدث)
14/10/2025 12:50:44
14/10/2025 12:50:44
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات الاحتلال المسيرة تستهدف مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
طائرات الاحتلال المسيرة تستهدف مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة
14/10/2025 12:50:44
14/10/2025 12:50:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مجمع ناصر الطبي: شهيد في قصف إسرائيلي على بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس
Lebanon 24
مجمع ناصر الطبي: شهيد في قصف إسرائيلي على بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس
14/10/2025 12:50:44
14/10/2025 12:50:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف إسرائيلي يستهدف خان يونس جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
قصف إسرائيلي يستهدف خان يونس جنوبي قطاع غزة
14/10/2025 12:50:44
14/10/2025 12:50:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الفلسطينية
خان يونس
شمال غرب
إسرائيل
شرق غزة
فلسطين
الصحاف
الهد
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماليزيا تعرض المساعدة في إعادة إعمار غزة وحفظ أمنها
Lebanon 24
ماليزيا تعرض المساعدة في إعادة إعمار غزة وحفظ أمنها
05:42 | 2025-10-14
14/10/2025 05:42:23
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة أوروبية تلعب لعبة خطيرة مع أوكرانيا.. تقرير يكشف
Lebanon 24
دولة أوروبية تلعب لعبة خطيرة مع أوكرانيا.. تقرير يكشف
05:30 | 2025-10-14
14/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب إنتشار "الإنفلونزا"... دولة تُعلن عن إغلاق المدارس
Lebanon 24
بسبب إنتشار "الإنفلونزا"... دولة تُعلن عن إغلاق المدارس
05:21 | 2025-10-14
14/10/2025 05:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
المعارضة تُعلن النصر في الكاميرون وتدعو الرئيس إلى "احترام إرادة الشعب"
Lebanon 24
المعارضة تُعلن النصر في الكاميرون وتدعو الرئيس إلى "احترام إرادة الشعب"
04:50 | 2025-10-14
14/10/2025 04:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مزعوم لإعدام عناصر من حماس يثير الجدل وهذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو مزعوم لإعدام عناصر من حماس يثير الجدل وهذه حقيقته
04:38 | 2025-10-14
14/10/2025 04:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
12:19 | 2025-10-13
13/10/2025 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
13:47 | 2025-10-13
13/10/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
08:58 | 2025-10-13
13/10/2025 08:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
11:19 | 2025-10-13
13/10/2025 11:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:42 | 2025-10-14
ماليزيا تعرض المساعدة في إعادة إعمار غزة وحفظ أمنها
05:30 | 2025-10-14
دولة أوروبية تلعب لعبة خطيرة مع أوكرانيا.. تقرير يكشف
05:21 | 2025-10-14
بسبب إنتشار "الإنفلونزا"... دولة تُعلن عن إغلاق المدارس
04:50 | 2025-10-14
المعارضة تُعلن النصر في الكاميرون وتدعو الرئيس إلى "احترام إرادة الشعب"
04:38 | 2025-10-14
فيديو مزعوم لإعدام عناصر من حماس يثير الجدل وهذه حقيقته
04:08 | 2025-10-14
خطة ترامب.. إعادة تموضع نتنياهو واحتواء اليمين المتطرف
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 12:50:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 12:50:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 12:50:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24