عربي-دولي

فيديو مزعوم لإعدام عناصر من حماس يثير الجدل وهذه حقيقته

Lebanon 24
14-10-2025 | 04:38
تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يوثّق لحظة قيام مقاتلين من حركة حماس بإعدام المتورطين في مقتل الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي، الذي لقي حتفه مؤخرًا في غزة.
الفيديو الذي انتشر بسرعة على منصة "إكس"، حصد عشرات الآلاف من المشاهدات خلال ساعات، مرفقًا بتعليق يقول: "الأجهزة الأمنية في غزة تُعدم المسؤول المباشر عن اغتيال الشهيد صالح الجعفراوي."

إلا أن تحقق شبكة CNN بالعربية كشف أن هذا الادعاء مضلل وغير صحيح، إذ لا علاقة للفيديو المتداول بعملية إعدام منفّذي اغتيال الجعفراوي.
وبحسب التحقق، فإن المقطع يعود إلى 21 أيلول الماضي، حين نشرت وسائل إعلام محلية صورًا وفيديوهات توثّق قيام عناصر من حماس بإعدام ثلاثة أشخاص في مدينة غزة أمام حشد من المواطنين، بتهمة "العمالة مع الاحتلال الإسرائيلي".
 
لقطة شاشة لمنشور يحتوي مشهد من الفيديو وقت نشره للمرة الأولى في 21 سبتمبر/أيلول 2025


وجرى تداول الفيديو مؤخرًا بعد انتشار أنباء عن استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي بالرصاص، خلال اشتباكات مسلحة بين مقاتلي حماس ومجموعة مسلحة في غزة، وسط تضارب في الروايات حول ظروف مقتله، فيما نفت عائلة دغمش، التي اتُّهم بعض أفرادها بالتورط في الحادثة، هذه الاتهامات بشكل قاطع.

ويُعدّ الجعفراوي، البالغ من العمر 27 عامًا، من الوجوه الإعلامية الشابة التي برزت خلال الحرب في غزة، حيث اشتهر بتغطياته المصوّرة التي وثّقت معاناة المدنيين تحت القصف، ونُشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وكان قد ظهر في آخر مقطع له قبل مقتله معبرًا عن سعادته بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، في مشهد تداوله متابعوه بكثافة بعد خبر وفاته.

منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول 2023، استشهد أكثر من 250 صحفيًا، بحسب منظمات حقوقية وإعلامية، ما يجعل الصراع في القطاع أحد أكثر النزاعات دموية ضد العاملين في الصحافة في التاريخ الحديث.

ويأتي انتشار هذا الفيديو المضلل في وقتٍ ما تزال فيه قضية مقتل الجعفراوي تثير تفاعلًا وغضبًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية والعربية، وسط مطالبات بتحقيق شفاف يكشف حقيقة ما جرى والجهة المسؤولة عن مقتله.
 
(CNN)
