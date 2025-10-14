25
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فيديو مزعوم لإعدام عناصر من حماس يثير الجدل وهذه حقيقته
Lebanon 24
14-10-2025
|
04:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يوثّق لحظة قيام مقاتلين من حركة
حماس
بإعدام المتورطين في مقتل الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي، الذي لقي حتفه مؤخرًا في غزة.
Advertisement
الفيديو الذي انتشر بسرعة على منصة "إكس"، حصد عشرات الآلاف من المشاهدات خلال ساعات، مرفقًا بتعليق يقول: "
الأجهزة الأمنية
في غزة تُعدم المسؤول المباشر عن اغتيال الشهيد صالح الجعفراوي."
إلا أن تحقق شبكة CNN بالعربية كشف أن هذا الادعاء مضلل وغير صحيح، إذ لا علاقة للفيديو المتداول بعملية إعدام منفّذي اغتيال الجعفراوي.
وبحسب التحقق، فإن المقطع يعود إلى 21 أيلول الماضي، حين نشرت وسائل إعلام محلية صورًا وفيديوهات توثّق قيام عناصر من حماس بإعدام ثلاثة أشخاص في مدينة غزة أمام حشد من المواطنين، بتهمة "العمالة مع
الاحتلال
الإسرائيلي
".
وجرى تداول الفيديو مؤخرًا بعد انتشار أنباء عن استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي بالرصاص، خلال اشتباكات مسلحة بين مقاتلي حماس ومجموعة مسلحة في غزة، وسط تضارب في الروايات حول ظروف مقتله، فيما نفت عائلة دغمش، التي اتُّهم بعض أفرادها بالتورط في الحادثة، هذه الاتهامات بشكل قاطع.
ويُعدّ الجعفراوي، البالغ من العمر 27 عامًا، من الوجوه الإعلامية الشابة التي برزت خلال الحرب في غزة، حيث اشتهر بتغطياته المصوّرة التي وثّقت معاناة المدنيين تحت القصف، ونُشرت على نطاق واسع في
وسائل الإعلام
ومنصات التواصل الاجتماعي.
وكان قد ظهر في آخر مقطع له قبل مقتله معبرًا عن سعادته بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين
إسرائيل
وحماس، في مشهد تداوله متابعوه بكثافة بعد خبر وفاته.
منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول 2023، استشهد أكثر من 250 صحفيًا، بحسب منظمات حقوقية وإعلامية، ما يجعل الصراع في القطاع أحد أكثر النزاعات دموية ضد العاملين في الصحافة في التاريخ الحديث.
ويأتي انتشار هذا الفيديو المضلل في وقتٍ ما تزال فيه قضية مقتل الجعفراوي تثير تفاعلًا وغضبًا واسعًا في الأوساط
الفلسطينية
والعربية، وسط مطالبات بتحقيق شفاف يكشف حقيقة ما جرى والجهة المسؤولة عن مقتله.
(CNN)
مواضيع ذات صلة
بن غفير يُثير الجدل: "تركيا هي حماس"
Lebanon 24
بن غفير يُثير الجدل: "تركيا هي حماس"
14/10/2025 12:50:51
14/10/2025 12:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يثير الجدل.. معلمة تفشل بحلّ مسألة بسيطة
Lebanon 24
فيديو يثير الجدل.. معلمة تفشل بحلّ مسألة بسيطة
14/10/2025 12:50:51
14/10/2025 12:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
غموض في البيت الأبيض: فيديو يثير الجدل وترامب يرد
Lebanon 24
غموض في البيت الأبيض: فيديو يثير الجدل وترامب يرد
14/10/2025 12:50:51
14/10/2025 12:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس السوريّ يُثير الجدل... رفض مُصافحة إمرأة (فيديو)
Lebanon 24
الرئيس السوريّ يُثير الجدل... رفض مُصافحة إمرأة (فيديو)
14/10/2025 12:50:51
14/10/2025 12:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجهزة الأمنية
وسائل الإعلام
الفلسطينية
الإسرائيلي
الاحتلال
إسرائيل
بات على
فلسطين
تابع
قد يعجبك أيضاً
دولة أوروبية تلعب لعبة خطيرة مع أوكرانيا.. تقرير يكشف
Lebanon 24
دولة أوروبية تلعب لعبة خطيرة مع أوكرانيا.. تقرير يكشف
05:30 | 2025-10-14
14/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب إنتشار "الإنفلونزا"... دولة تُعلن عن إغلاق المدارس
Lebanon 24
بسبب إنتشار "الإنفلونزا"... دولة تُعلن عن إغلاق المدارس
05:21 | 2025-10-14
14/10/2025 05:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
المعارضة تُعلن النصر في الكاميرون وتدعو الرئيس إلى "احترام إرادة الشعب"
Lebanon 24
المعارضة تُعلن النصر في الكاميرون وتدعو الرئيس إلى "احترام إرادة الشعب"
04:50 | 2025-10-14
14/10/2025 04:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع استمرار الهدنة.. اسرائيل تستهدف خان يونس وشرق غزة
Lebanon 24
على وقع استمرار الهدنة.. اسرائيل تستهدف خان يونس وشرق غزة
04:09 | 2025-10-14
14/10/2025 04:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة ترامب.. إعادة تموضع نتنياهو واحتواء اليمين المتطرف
Lebanon 24
خطة ترامب.. إعادة تموضع نتنياهو واحتواء اليمين المتطرف
04:08 | 2025-10-14
14/10/2025 04:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
12:19 | 2025-10-13
13/10/2025 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
13:47 | 2025-10-13
13/10/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
08:58 | 2025-10-13
13/10/2025 08:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
11:19 | 2025-10-13
13/10/2025 11:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2025-10-14
دولة أوروبية تلعب لعبة خطيرة مع أوكرانيا.. تقرير يكشف
05:21 | 2025-10-14
بسبب إنتشار "الإنفلونزا"... دولة تُعلن عن إغلاق المدارس
04:50 | 2025-10-14
المعارضة تُعلن النصر في الكاميرون وتدعو الرئيس إلى "احترام إرادة الشعب"
04:09 | 2025-10-14
على وقع استمرار الهدنة.. اسرائيل تستهدف خان يونس وشرق غزة
04:08 | 2025-10-14
خطة ترامب.. إعادة تموضع نتنياهو واحتواء اليمين المتطرف
04:00 | 2025-10-14
ما جديد المفاوضات بين قسد ودمشق؟
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 12:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 12:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 12:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24