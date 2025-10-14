Advertisement

عربي-دولي

المعارضة تُعلن النصر في الكاميرون وتدعو الرئيس إلى "احترام إرادة الشعب"

Lebanon 24
14-10-2025 | 04:50
في خطوة فاجأت الأوساط السياسية، أعلن مرشح المعارضة الكاميرونية عيسى تشيروما فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 تشرين الأول/أكتوبر، داعياً الرئيس المخضرم بول بيا إلى "قبول الهزيمة واحترام نتائج صناديق الاقتراع".
وقال تشيروما، البالغ من العمر 76 عاماً، في كلمة نشرها عبر صفحته على فيسبوك من مسقط رأسه جاروا شمال البلاد: "انتصارنا واضح، وعلى الجميع احترامه. لقد اختار الشعب، ويجب أن يُحترم هذا الاختيار".

ويُعدّ تشيروما، الذي شغل سابقاً منصب وزير العمل والمتحدث باسم الحكومة، أحد أبرز المنشقين عن نظام بيا. وقد انضم هذا العام إلى صفوف المعارضة، وقاد حملة انتخابية حشدت آلاف المؤيدين وضمّت ائتلافاً واسعاً من الأحزاب والجماعات المدنية.

أما الرئيس بول بيا، البالغ من العمر 92 عاماً، فقد ترشّح لولاية ثامنة بعد 43 عاماً في الحكم، ما يجعله أقدم رئيس دولة في العالم حالياً. ورغم التوقعات التي رجّحت فوزه بفضل سيطرته على مؤسسات الدولة، إلا أنّ تراجع الوضع الاقتصادي وتصاعد الغضب الشعبي أضعفا موقفه في الشارع.

وأشاد تشيروما بمواطنيه الذين تحدّوا "الترهيب والتهديدات" ووقفوا ساعات طويلة أمام مراكز الاقتراع، مؤكداً أن عدداً من المرشحين المنافسين قدّموا له بالفعل التهاني و"اعترفوا بإرادة الشعب".

كما وجّه تحذيراً مباشراً إلى السلطة قائلاً: "النظام أمام مفترق طرق: إما أن يُظهر عظمة بقبول إرادة الشعب، أو يجرّ البلاد إلى اضطرابات ستترك جرحاً لا يُمحى في تاريخها".

حتى اللحظة، لم تصدر الحكومة أي رد رسمي على إعلان المعارضة، في حين حذّر وزير الإدارة المحلية بول أتانغا نجي من أن نشر النتائج من أي جهة غير المجلس الدستوري سيُعتبر "خيانة عظمى".

وبحسب القانون الكاميروني، فإن المجلس الدستوري هو الجهة الوحيدة المخوّلة إعلان النتائج النهائية، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه 26 تشرين الأول.
 
(الجزيرة)


