إجتماع الـ45 دقيقة... كيف أنقذ إتّفاق السلام في غزة؟

ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ 3 مصادر مطلعة قالت لموقع "أكسيوس" الأميركي، إنّ لقاءً غير مسبوق جمع الأسبوع الماضي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثيّ الرئيس الأميركي بقيادات من " "، كان وراء إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعدما كانت الحركة تخشى من أن تستأنف الحرب بعد إطلاق سراح رهائنها.وبحسب الوقع الأميركيّ، قدّم ويتكوف وكوشنر ضمانات مباشرة لقيادات "حماس"، بأن لن يسمح لإسرائيل باستئناف القتال، طالما التزمت الحركة ببنود الاتفاق.وأوضحت المصادر، أن ترامب منح ويتكوف وكوشنر تفويضاً خاصاً لعقد اللقاء، خلال اجتماع مغلق في المكتب البيضاوي قبل توجههما إلى مصر.ووفق "أكسيوس"، زار مسؤولون قطريون "فيلا" ويتكوف في شرم الشيخ في منتجع "فورسيزونز"، وأخبروه أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وسألوه إن كان مستعداً للقاء ممثلي الحركة.وقال مسؤول قطري بارز لويتكوف: "نعتقد أنه إذا التقيتم بهم وصافحتم أيديهم، فسيتم التوصل إلى اتفاق".وبعد دقائق، دخل ويتكوف وكوشنر "فيلا" أخرى في المنتجع المطل على البحر الأحمر، حيث كان بانتظارهما رؤساء الاستخبارات والتركية، ومسؤولون قطريون كبار، و4 من أبرز قادة حماس يتقدمهم خليل الحية، الذي كان قد نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في الدوحة قبل 3 أسابيع.وقالت المصادر: "خلال اجتماع استمر نحو 45 دقيقة، قال ويتكوف لممثلي حماس إن "الرهائن أصبحوا عبئاً عليكم أكثر من كونهم ورقة ضغط، وحان الوقت لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وإعادة الناس إلى ديارهم".وأضافت: "سأل الحية المبعوثين ، إن كانا يحملان رسالة من الرئيس ترامب، فأجابه ويتكوف: "رسالة الرئيس ترامب هي أنكم ستحظون بمعاملة عادلة، وأنه يقف خلف النقاط الـ 20 الكاملة في خطة السلام، وسيتأكد من تنفيذها جميعاً".وبعد انتهاء اللقاء، اجتمع وفد حماس على انفراد مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك. وبعد دقائق، عاد رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، برفقة نظرائه من قطر وتركيا، وقال لويتكوف وكوشنر: "استناداً إلى الاجتماع الذي عقدناه للتو، لدينا اتفاق". (الامارات 24)