Advertisement

عربي-دولي

إجتماع الـ45 دقيقة... كيف أنقذ إتّفاق السلام في غزة؟

Lebanon 24
14-10-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1429267-638960462880984234.jpg
Doc-P-1429267-638960462880984234.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ 3 مصادر مطلعة قالت لموقع "أكسيوس" الأميركي، إنّ لقاءً غير مسبوق جمع الأسبوع الماضي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثيّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقيادات من "حماس"، كان وراء إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعدما كانت الحركة تخشى من أن تستأنف إسرائيل الحرب بعد إطلاق سراح رهائنها.
Advertisement

وبحسب الوقع الأميركيّ، قدّم ويتكوف وكوشنر ضمانات مباشرة لقيادات "حماس"، بأن ترامب لن يسمح لإسرائيل باستئناف القتال، طالما التزمت الحركة ببنود الاتفاق.

وأوضحت المصادر، أن ترامب منح ويتكوف وكوشنر تفويضاً خاصاً لعقد اللقاء، خلال اجتماع مغلق في المكتب البيضاوي قبل توجههما إلى مصر.

ووفق "أكسيوس"، زار مسؤولون قطريون "فيلا" ويتكوف في شرم الشيخ في منتجع "فورسيزونز"، وأخبروه أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وسألوه إن كان مستعداً للقاء ممثلي الحركة.

وقال مسؤول قطري بارز لويتكوف: "نعتقد أنه إذا التقيتم بهم وصافحتم أيديهم، فسيتم التوصل إلى اتفاق".

وبعد دقائق، دخل ويتكوف وكوشنر "فيلا" أخرى في المنتجع المطل على البحر الأحمر، حيث كان بانتظارهما رؤساء الاستخبارات المصرية والتركية، ومسؤولون قطريون كبار، و4 من أبرز قادة حماس يتقدمهم خليل الحية، الذي كان قد نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في الدوحة قبل 3 أسابيع.

وقالت المصادر: "خلال اجتماع استمر نحو 45 دقيقة، قال ويتكوف لممثلي حماس إن "الرهائن أصبحوا عبئاً عليكم أكثر من كونهم ورقة ضغط، وحان الوقت لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وإعادة الناس إلى ديارهم".

وأضافت: "سأل الحية المبعوثين الأميركيين، إن كانا يحملان رسالة من الرئيس ترامب، فأجابه ويتكوف: "رسالة الرئيس ترامب هي أنكم ستحظون بمعاملة عادلة، وأنه يقف خلف النقاط الـ 20 الكاملة في خطة السلام، وسيتأكد من تنفيذها جميعاً".

وبعد انتهاء اللقاء، اجتمع وفد حماس على انفراد مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك. وبعد دقائق، عاد رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، برفقة نظرائه من قطر وتركيا، وقال لويتكوف وكوشنر: "استناداً إلى الاجتماع الذي عقدناه للتو، لدينا اتفاق". (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
اجتماع أنقذ "اتفاق غزة" من الإنهيار.. إليكم تفاصيل ما حصل
lebanon 24
14/10/2025 16:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: اجتماع الحكومة للتصديق على اتفاق غزة عند الثالثة من عصر اليوم
lebanon 24
14/10/2025 16:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": اجتماع بين خليل الحية ورئيس المخابرات المصرية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة
lebanon 24
14/10/2025 16:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية بشأن اجتماع ترامب مع زيلينسكي: نتوقع مشاركة جميع الأطراف في محادثات السلام للتوصل إلى اتفاق دائم يحظى بقبول الجميع
lebanon 24
14/10/2025 16:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الأميركيين

إسرائيل

التركية

المصرية

الأتراك

دونالد

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2025-10-14
08:26 | 2025-10-14
08:00 | 2025-10-14
07:48 | 2025-10-14
07:40 | 2025-10-14
07:30 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24