Advertisement

عربي-دولي

رغم وقف إطلاق النار... إستشهاد 9 فلسطينيين في غزة

Lebanon 24
14-10-2025 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1429283-638960494769463075.png
Doc-P-1429283-638960494769463075.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت "روسيا اليوم" عن إستشهاد 9 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة، على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حّيز التنفيذ لليوم الخامس.
Advertisement


وبحسب "روسيا اليوم"، استشهد 5 أشخاص جراء إطلاق طائرات مسيّرة إسرائيلية من طراز "كوادكوبتر" النار على فلسطينيين كانوا يتفقدون منازلهم في حيّ الشجاعية شرق مدينة غزة.

كذلك، استشهد فلسطينيّ وأصيب آخر في قصف مماثل على بلدة الفخاري شرق خان يونس. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية التركي: بعد وقف إطلاق النار يجب أن يدير الفلسطينيون أنفسهم في غزة
lebanon 24
14/10/2025 16:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: أبلغنا والفصائل الفلسطينية الوسيطين المصري والقطري موافقتنا على مقترح وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
14/10/2025 16:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: أستشهاد 60 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم
lebanon 24
14/10/2025 16:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لخيمة نازحين بدير البلح وسط قطاع غزة
lebanon 24
14/10/2025 16:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

خان يونس

قطاع غزة

إسرائيل

فلسطين

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2025-10-14
08:26 | 2025-10-14
08:00 | 2025-10-14
07:48 | 2025-10-14
07:40 | 2025-10-14
07:00 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24