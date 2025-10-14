كم ستبلغ فاتورة إعادة إعمار غزة؟

أعلن جاكو سيلييرز مسؤول UNDP أن كلفة إعادة إعمار تقدر بنحو 70 مليار دولار.

وأشار سيلييرز خلال عقد في إلى وجود مؤشرات مبكرة واعدة من عدد من الدول، من بينها ودول عربية وأوروبية، تظهر استعدادها للمساهمة في هذا الجهد الضخم.

وقال إن البرنامج تلقى "مؤشرات جيدة للغاية بالفعل"، دون أن يذكر تفاصيل إضافية حول حجم أو طبيعة التعهدات.



وأوضح أن الحرب بين وحماس، التي استمرت لعامين، خلّفت ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض في القطاع.



وأضاف سيلييرز أن المرحلة المقبلة ستشهد جهودًا مكثفة لتعبئة التمويل الدولي وإطلاق خطط ، مؤكدا أن الأولوية ستكون لتنسيق الدعم بين الدول المانحة والهيئات الأممية بما يضمن إعادة بناء غزة بطريقة مستدامة وآمنة.



وأشار إلى أن حجم الدمار يتطلب خطة شاملة تبدأ بإزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء، وذلك بهدف تسريع عودة الحياة الطبيعية إلى القطاع. (روسيا اليوم)