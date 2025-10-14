ترامب يشنّ هجوماً على مجلة أميركيّة: لقد أخفوا شعري

Advertisement

هجوماً لاذعاً على مجلة "التايم" الأميركية، واصفاً صورة الغلاف التي نُشرت ضمن مقال موسع عن "اتفاق السلام" في بأنها "الأسوأ على الإطلاق".وقال عبر "تروث سوشيال": "لقد أخفوا شعري، وظهر شيء عائم فوق رأسي وكأنه تاج، ولكنه صغير جداً.. أمر غريب حقاً!". (العربية)