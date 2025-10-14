Advertisement

عربي-دولي

ترامب يشنّ هجوماً على مجلة أميركيّة: لقد أخفوا شعري

Lebanon 24
14-10-2025 | 08:26
A-
A+
Doc-P-1429296-638960527118477309.png
Doc-P-1429296-638960527118477309.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً لاذعاً على مجلة "التايم" الأميركية، واصفاً صورة الغلاف التي نُشرت ضمن مقال موسع عن "اتفاق السلام" في الشرق الأوسط بأنها "الأسوأ على الإطلاق".
Advertisement


وقال ترامب عبر "تروث سوشيال": "لقد أخفوا شعري، وظهر شيء عائم فوق رأسي وكأنه تاج، ولكنه صغير جداً.. أمر غريب حقاً!". (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
عقبات أمام اتفاق غزة.. مجلة أميركيّة تتحدّث
lebanon 24
14/10/2025 16:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الآن... الجيش الإسرائيلي يشن هجومًا واسعًا على غزة
lebanon 24
14/10/2025 16:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يشن هجوماً في اليمن
lebanon 24
14/10/2025 16:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ليفاندوفسكي يشن هجوما على الكرة الذهبية
lebanon 24
14/10/2025 16:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

دونالد

التاي

جوما

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2025-10-14
08:00 | 2025-10-14
07:48 | 2025-10-14
07:40 | 2025-10-14
07:30 | 2025-10-14
07:00 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24