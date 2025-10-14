23
عربي-دولي
صحيفة إسرائيليّة: "حماس" انتصرت سياسيّاً ودوليّاً
Lebanon 24
14-10-2025
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ محرر
الشؤون العربية
في صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" في يسسخاروف، قال إنّ "الحرب التي استمرت أكثر من عامين في غزة، منحت
إسرائيل
إنجازات عسكرية مهمة على الأرض، من بينها موافقة
حماس
على بقاء القوات الإسرائيليّة مؤقتا داخل القطاع".
في المقابل، أضاف يسسخاروف أنّ "هذه المكاسب العسكرية لم تتحوّل إلى إنجاز سياسي، بل تحولت إلى فشل سياسي فادح".
واعتبر أنّ "حماس" تنظر إلى الحرب باعتبارها انتصارًا حقيقيًا، ليس فقط في المعارك الميدانية داخل غزة، بل على الصعيدين السياسي والدولي، إذ حققت أهدافها السياسية تدريجيًا، بينما حولت إسرائيل بقيادة
بنيامين نتنياهو
استمرار الحرب إلى هدف حزبي داخلي على حساب المصالح السياسية للدولة".
وأشار يسسخاروف إلى أنّ "الدمار الواسع الذي خلّفته إسرائيل في غزة، والذي تعتبره تل أببيب إنجازا عسكريا، تراه حماس تضحيات ضرورية في حربها المستمرة، وإلى أن هذه المآسي لن تؤدي إلا إلى زيادة الكراهية تجاه الإسرائيليين، ليس في غزة والضفة فقط، بل في أنحاء العالم". (عربي 21)
