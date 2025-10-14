غير سياسية.. من هو أغرب ضيف شارك في قمة شرم الشيخ؟

Advertisement

تصدر اسم رئيس جياني إنفانتينو منصات التواصل الاجتماعي بعد حضوره قمة السلام الخاصة بغزة في شرم الشيخ، ما أثار تساؤلات حول دوره في هذا التجمع السياسي والدبلوماسي.وظهر إنفانتينو وهو يصافح الرئيس الأميركي بحرارة ويتبادل الحديث معه مبتسماً، ما دفع البعض إلى وصف الحضور بـ"خلط السياسة بالرياضة".وتشير مصادر إلى أن السبب قد يعود إلى الصداقة القوية بين وإنفانتينو، إذ سبق لرئيس الفيفا أن أبدى دعمه لترشح الرئيس الأميركي لجائزة نوبل للسلام، كما طلب من مجتمع المساهمة في جهود بناء السلام في .وخلال كلمته في لأندية كرة القدم الأوروبية، ركّز إنفانتينو على دور ترامب في إرساء السلام وأهمية إنهاء الحرب في غزة، قائلاً: "عالم كرة القدم معني أيضاً بهذا الموضوع رغم بعده عن الرياضة".يُذكر أن إنفانتينو كان الشخصية الوحيدة غير السياسية في الصورة التذكارية للقمة، ما أثار جدلاً كبيراً، بينما شدد ترامب على أن وجوده يرمز إلى أن السلام يشمل جميع المؤثرين عالميًا وليس السياسيين فقط. (العربية)