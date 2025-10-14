Advertisement

عربي-دولي

غير سياسية.. من هو أغرب ضيف شارك في قمة شرم الشيخ؟

Lebanon 24
14-10-2025 | 09:17
Doc-P-1429315-638960563552998638.webp
Doc-P-1429315-638960563552998638.webp photos 0
تصدر اسم رئيس الفيفا جياني إنفانتينو منصات التواصل الاجتماعي بعد حضوره قمة السلام الخاصة بغزة في شرم الشيخ، ما أثار تساؤلات حول دوره في هذا التجمع السياسي والدبلوماسي.
وظهر إنفانتينو وهو يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحرارة ويتبادل الحديث معه مبتسماً، ما دفع البعض إلى وصف الحضور بـ"خلط السياسة بالرياضة".

وتشير مصادر إلى أن السبب قد يعود إلى الصداقة القوية بين ترامب وإنفانتينو، إذ سبق لرئيس الفيفا أن أبدى دعمه لترشح الرئيس الأميركي لجائزة نوبل للسلام، كما طلب من مجتمع كرة القدم المساهمة في جهود بناء السلام في الشرق الأوسط.

وخلال كلمته في الجمعية العامة لأندية كرة القدم الأوروبية، ركّز إنفانتينو على دور ترامب في إرساء السلام وأهمية إنهاء الحرب في غزة، قائلاً: "عالم كرة القدم معني أيضاً بهذا الموضوع رغم بعده عن الرياضة".

يُذكر أن إنفانتينو كان الشخصية الوحيدة غير السياسية في الصورة التذكارية للقمة، ما أثار جدلاً كبيراً، بينما شدد ترامب على أن وجوده يرمز إلى أن السلام يشمل جميع المؤثرين عالميًا وليس السياسيين فقط. (العربية)
عربي-دولي

منوعات

الجمعية العامة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

كرة القدم

دبلوماسي

الأوروبي

دونالد

الفيفا

