عربي-دولي

مسؤولون إسرائيليون: معبر رفح سيظلّ مغلقاً غداً

Lebanon 24
14-10-2025 | 10:16
أكد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، أنّ "معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة سيظل مغلقا غدا الأربعاء".
وأضاف المسؤولون الإسرائيليّون أنّ "تدفق المساعدات سيتقلص إلى القطاع الفلسطيني".

وأوضحوا أنّ "هذه الإجراءات اتخذت ضدّ حركة حماس لعدم تسليمها رفات رهائن تحتجزهم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة".
 
 
 



الولايات المتحدة

الإسرائيلي

إسرائيل

فلسطين

حماس

12:05 | 2025-10-14
12:00 | 2025-10-14
11:45 | 2025-10-14
11:29 | 2025-10-14
11:25 | 2025-10-14
11:04 | 2025-10-14
