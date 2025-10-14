مسؤولون إسرائيليون: معبر رفح سيظلّ مغلقاً غداً

أكد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، أنّ "معبر الحدودي بين مصر وغزة سيظل مغلقا غدا الأربعاء".

وأضاف المسؤولون الإسرائيليّون أنّ "تدفق المساعدات سيتقلص إلى القطاع الفلسطيني".



وأوضحوا أنّ "هذه الإجراءات اتخذت ضدّ حركة لعدم تسليمها رفات رهائن تحتجزهم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه ".







