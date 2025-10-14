Advertisement

في إيران.. الحكم بسجن فرنسيين أدينا بالتجسس

Lebanon 24
14-10-2025 | 10:55
أصدرت محكمة ابتدائية في طهران أحكاما مطولة بالسجن بحق مواطنين فرنسيين بتهم التجسس لصالح فرنسا وإسرائيل تراوحت بين 10 و20 عاما.
وبحسب ما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، فقد أدانت المحكمة الفرنسيين "بالتجسس ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإضرار بأمن البلاد".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24