في إيران.. الحكم بسجن فرنسيين أدينا بالتجسس

أصدرت محكمة ابتدائية في أحكاما مطولة بالسجن بحق مواطنين فرنسيين بتهم التجسس لصالح وإسرائيل تراوحت بين 10 و20 عاما.

وبحسب ما نقلت وكالة "فارس" ، فقد أدانت المحكمة الفرنسيين "بالتجسس ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإضرار بأمن البلاد".