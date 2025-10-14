23
هل تمكنت "حماس" من إلقاء القبض على "أبو شباب"؟
Lebanon 24
14-10-2025
|
11:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداولت حسابات على منصّات التواصل مقطعًا من 13 ثانية قُدِّم على أنه يوثّق لحظة اعتقال ياسر أبو شباب، الذي يعرّف نفسه قائدًا لمجموعات مسلّحة في جنوب غزة تحت اسم "القوات الشعبية". المقطع يُظهر أشخاصًا يقتادون رجلًا في ممرّ مُعتم، ويتردّد فيه صوت يقول: "اللي بفكر القسام خلص القسام موجود واللي برفع راسو رح يندعس عليه". وقد حصد الفيديو أكثر من 700 ألف مشاهدة على منصّة إكس.
تحقّق أجرته CNN بالعربية خلص إلى أن الرواية المتداولة غير صحيحة وأن المقطع قديم. النسخة الأصلية أطول وتبلغ 56 ثانية، وظهرت أول مرة في 27 حزيران 2025 عبر قنوات على
تليغرام
قبل أن تنتقل إلى منصّات أخرى. إحدى القنوات التي نشرت المقطع حملت اسم "الصياد"، وقد علّقت عليه بأنه "مشاهد من معاقبة
كتائب القسام
في مخيم الشاطئ لأحد اللصوص".
وفي أيار الماضي أعلن أبو شباب أن مجموعته تولّت حماية 101 شاحنة مساعدات في غزة جلبها برنامج الأغذية العالمي. في المقابل، نفت "مؤسسة غزة الإنسانية" التي توزّع مساعدات بدعم من
الولايات المتحدة
وإسرائيل وجود أي اتصالات معه. وفي تصريحات سابقة لمسؤولين إسرائيليين لـCNN، أُقِرّ بأن
إسرائيل
زوّدت ميليشيا أبو شباب بالأسلحة ضمن برنامج لتسليح جماعات محلية لمواجهة
حماس
. (CNN)
