هل تمكنت "حماس" من إلقاء القبض على "أبو شباب"؟

تحقّق أجرته CNN بالعربية خلص إلى أن الرواية المتداولة غير صحيحة وأن المقطع قديم. النسخة الأصلية أطول وتبلغ 56 ثانية، وظهرت أول مرة في 27 حزيران 2025 عبر قنوات على قبل أن تنتقل إلى منصّات أخرى. إحدى القنوات التي نشرت المقطع حملت اسم "الصياد"، وقد علّقت عليه بأنه "مشاهد من معاقبة في مخيم الشاطئ لأحد اللصوص".وفي أيار الماضي أعلن أبو شباب أن مجموعته تولّت حماية 101 شاحنة مساعدات في غزة جلبها برنامج الأغذية العالمي. في المقابل، نفت "مؤسسة غزة الإنسانية" التي توزّع مساعدات بدعم من وإسرائيل وجود أي اتصالات معه. وفي تصريحات سابقة لمسؤولين إسرائيليين لـCNN، أُقِرّ بأن زوّدت ميليشيا أبو شباب بالأسلحة ضمن برنامج لتسليح جماعات محلية لمواجهة . (CNN)