23
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قلق في إسرائيل من صعوبة حماس في إعادة جثامين الرهائن
Lebanon 24
14-10-2025
|
11:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة
يديعوت أحرونوت
عن
مسؤول سياسي
"إن عدم إعادة جثامين الرهائن ربما يؤدي إلى إفشال الاتفاق".
Advertisement
وأشارت الى "أن لم يتخذ قرار بعد بشأن ما إذا اعتبر تأخير الجثامين خرقا للاتفاق".
وأكدت "أن
إسرائيل
تبحث الأمر خاصة مع تأكيد
حماس
أنها ستواجه صعوبة في إعادة كل الجثامين".
وتابعت: "نريد استنفاد كل الفرص ومن الواضح أن تسليم الجثامين سيستغرق وقتا أطول قليلا". (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
بن غفير: تأخير تسليم جثامين الرهائن القتلى يعني أن مهمة القضاء على حماس لم تكتمل بعد
Lebanon 24
بن غفير: تأخير تسليم جثامين الرهائن القتلى يعني أن مهمة القضاء على حماس لم تكتمل بعد
14/10/2025 22:05:12
14/10/2025 22:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تستعد لتسلم عدد من جثامين الرهائن الليلة
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تستعد لتسلم عدد من جثامين الرهائن الليلة
14/10/2025 22:05:12
14/10/2025 22:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير: حماس ستجد صعوبة في الادعاء بأنها لا تعرف مكان الرهائن القتلى
Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير: حماس ستجد صعوبة في الادعاء بأنها لا تعرف مكان الرهائن القتلى
14/10/2025 22:05:12
14/10/2025 22:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"أ.ف.ب" عن قيادي في حماس: سنسلم جثامين 4 إلى 6 رهائن إسرائيليين الليلة
Lebanon 24
"أ.ف.ب" عن قيادي في حماس: سنسلم جثامين 4 إلى 6 رهائن إسرائيليين الليلة
14/10/2025 22:05:12
14/10/2025 22:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت
صحيفة يديعوت
مسؤول سياسي
في إسرائيل
إسرائيل
الجزيرة
يديعوت
جزيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
5 قضايا عالقة قد تُطيح باتفاق غزة
Lebanon 24
5 قضايا عالقة قد تُطيح باتفاق غزة
15:00 | 2025-10-14
14/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يعلن تدمير قارب "مخدرات" قرب فنزويلا
Lebanon 24
ترامب يعلن تدمير قارب "مخدرات" قرب فنزويلا
14:49 | 2025-10-14
14/10/2025 02:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تفوز بعضوية حقوق الإنسان بـ173 صوتًا
Lebanon 24
مصر تفوز بعضوية حقوق الإنسان بـ173 صوتًا
14:44 | 2025-10-14
14/10/2025 02:44:41
Lebanon 24
Lebanon 24
السجن أو المنفى.. هذا ما ينتظر نتنياهو بعد الحرب
Lebanon 24
السجن أو المنفى.. هذا ما ينتظر نتنياهو بعد الحرب
14:31 | 2025-10-14
14/10/2025 02:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"H5N1" ينتشر في دولة عربية
Lebanon 24
"H5N1" ينتشر في دولة عربية
14:13 | 2025-10-14
14/10/2025 02:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
Lebanon 24
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
12:23 | 2025-10-14
14/10/2025 12:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
07:23 | 2025-10-14
14/10/2025 07:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يستخدم "تحية هتلر".. إقرأوا ما قيلَ في إسرائيل
Lebanon 24
"حزب الله" يستخدم "تحية هتلر".. إقرأوا ما قيلَ في إسرائيل
15:43 | 2025-10-13
13/10/2025 03:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
06:07 | 2025-10-14
14/10/2025 06:07:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2025-10-14
5 قضايا عالقة قد تُطيح باتفاق غزة
14:49 | 2025-10-14
ترامب يعلن تدمير قارب "مخدرات" قرب فنزويلا
14:44 | 2025-10-14
مصر تفوز بعضوية حقوق الإنسان بـ173 صوتًا
14:31 | 2025-10-14
السجن أو المنفى.. هذا ما ينتظر نتنياهو بعد الحرب
14:13 | 2025-10-14
"H5N1" ينتشر في دولة عربية
14:00 | 2025-10-14
الذهب يتصدّر.. فهل نشتري؟
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 22:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 22:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 22:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24