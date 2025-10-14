Advertisement

عربي-دولي

قلق في إسرائيل من صعوبة حماس في إعادة جثامين الرهائن

Lebanon 24
14-10-2025 | 11:29
A-
A+

Doc-P-1429365-638960635180614812.png
Doc-P-1429365-638960635180614812.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول سياسي "إن عدم إعادة جثامين الرهائن ربما يؤدي إلى إفشال الاتفاق".
Advertisement
وأشارت الى "أن لم يتخذ قرار بعد بشأن ما إذا اعتبر تأخير الجثامين خرقا للاتفاق".
وأكدت "أن إسرائيل تبحث الأمر خاصة مع تأكيد حماس أنها ستواجه صعوبة في إعادة كل الجثامين".
وتابعت: "نريد استنفاد كل الفرص ومن الواضح أن تسليم الجثامين سيستغرق وقتا أطول قليلا". (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
بن غفير: تأخير تسليم جثامين الرهائن القتلى يعني أن مهمة القضاء على حماس لم تكتمل بعد
lebanon 24
14/10/2025 22:05:12 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تستعد لتسلم عدد من جثامين الرهائن الليلة
lebanon 24
14/10/2025 22:05:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير: حماس ستجد صعوبة في الادعاء بأنها لا تعرف مكان الرهائن القتلى
lebanon 24
14/10/2025 22:05:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب" عن قيادي في حماس: سنسلم جثامين 4 إلى 6 رهائن إسرائيليين الليلة
lebanon 24
14/10/2025 22:05:12 Lebanon 24 Lebanon 24

يديعوت أحرونوت

صحيفة يديعوت

مسؤول سياسي

في إسرائيل

إسرائيل

الجزيرة

يديعوت

جزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2025-10-14
14:49 | 2025-10-14
14:44 | 2025-10-14
14:31 | 2025-10-14
14:13 | 2025-10-14
14:00 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24