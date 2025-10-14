قلق في إسرائيل من صعوبة حماس في إعادة جثامين الرهائن

Advertisement

قالت صحيفة عن "إن عدم إعادة جثامين الرهائن ربما يؤدي إلى إفشال الاتفاق".وأشارت الى "أن لم يتخذ قرار بعد بشأن ما إذا اعتبر تأخير الجثامين خرقا للاتفاق".وأكدت "أن تبحث الأمر خاصة مع تأكيد أنها ستواجه صعوبة في إعادة كل الجثامين".وتابعت: "نريد استنفاد كل الفرص ومن الواضح أن تسليم الجثامين سيستغرق وقتا أطول قليلا". (الجزيرة)