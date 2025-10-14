Advertisement

عربي-دولي

بعد هروب الرئيس إلى الخارج... الجيش المدغشقري يعلن تولّي السلطة

Lebanon 24
14-10-2025 | 11:25
أعلن كولونيل في الجيش المدغشقري، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة تولت الحكم في البلاد، بعد هروب الرئيس أندري راجولينا إلى خارج مدغشقر.
وقال الكولونيل مايكل راندريانيرينا في تصريح للإذاعة الوطنية:"تولينا السلطة"، مضيفا أن الجيش أعلن حل جميع المؤسسات باستثناء مجلس النواب، الذي صوّت قبل دقائق من تصريح راندريانيرينا على عزل راجولينا من الرئاسة.


وأشار راندريانيرينا إلى أن الانتفاضة التي قادها جنود منضمّون لحركة "جيل زد" المعارضة جاءت استجابةً لـ "دعوة الشعب للتغيير".


وكان راجولينا قد أعلن في وقت سابق حلّ الجمعية الوطنية في خطوة تصعيدية، وسط أزمة سياسية محتدمة تشهد احتجاجات واسعة ودعوات للاستقالة.


كما نُشر مرسوم رئاسي على مواقع التواصل يُشير إلى مشاورات مع قيادات البرلمان، إلا أنه لم يتّضح بعد مدى قانونية هذا الإجراء أو إلزاميته.

