بعد هروب الرئيس إلى الخارج... الجيش المدغشقري يعلن تولّي السلطة

وقال الكولونيل راندريانيرينا في تصريح للإذاعة الوطنية:"تولينا السلطة"، مضيفا أن الجيش أعلن حل جميع المؤسسات باستثناء مجلس النواب، الذي صوّت قبل دقائق من تصريح راندريانيرينا على عزل راجولينا من الرئاسة.وأشار راندريانيرينا إلى أن الانتفاضة التي قادها جنود منضمّون لحركة "جيل زد" جاءت استجابةً لـ "دعوة الشعب للتغيير".وكان راجولينا قد أعلن في وقت سابق حلّ في خطوة تصعيدية، وسط أزمة سياسية محتدمة تشهد احتجاجات واسعة ودعوات للاستقالة.كما نُشر مرسوم رئاسي على مواقع التواصل يُشير إلى مشاورات مع قيادات ، إلا أنه لم يتّضح بعد مدى قانونية هذا الإجراء أو إلزاميته.