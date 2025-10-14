عشائر ستحارب "حماس" بعد الحرب.. من هي وأين تتواجد؟

Advertisement

تُعدّ عشيرة أبو شباب أبرز العناوين. يتمركز ياسر أبو شباب في جنوبًا، وينشط في منطقة لا تزال القوات تسيطر على أجزاء منها. مصدر مقرّب منه يقول إن مجموعته استقطبت مئات المقاتلين عبر عروض رواتب مغرية، فيما تتهمه حماس بالتعاون مع ، وهو ينفي ذلك. تتمركز العشيرة في شرق رفح، ولا يتضح ما إذا كانت كاملةً تؤيد تحركاته. ويُقدَّر قوام قوته بنحو 400 رجل، وفق .عشيرة دغمش تُعد من الأكبر تسليحًا ونفوذًا في غزة، والسلاح لديها يُنظر إليه كجزء تقليدي من حماية الأرض. لأفرادها انتماءات موزعة على فصائل مختلفة بينها فتح وحماس. قاد ممتاز دغمش سابقًا الجناح المسلح لـ"لجان الشعبية" في مدينة غزة، إلا أن مكانه مجهول منذ ما قبل 7 تشرين الأول 2023. وسبق أن اصطدمت حماس بالعشيرة لرفضها نزع السلاح، كما اشتباكات بين مسلحين منها وعناصر من حماس يومي الأحد والاثنين وأسفرت عن قتلى من الطرفين، وفق مصادر أمنية، من دون أي دليل على مشاركة ممتاز دغمش في الأحداث الأخيرة، بحسب رويترز.في جنوبًا، اشتبك أفراد من عشيرة المجايدة القوية مع مسلحي حماس خلال الأشهر الماضية. وفي وقت سابق من هذا الشهر داهمت الحركة مناطق للعشيرة لاعتقال مطلوبين بتهمة قتل عناصر منها، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار وسقوط قتلى من الجانبين، بحسب ما أوردته حماس وأفراد من العشيرة لاحقًا. مصادر قريبة من العشيرة نفت ارتباطها بأبو شباب، واتهمت حماس باستخدام المداهمة ذريعة لعمليات قتل موجهة، مستشهدة بوثيقة قيل إنها وُجدت مع جثامين مسلحين من الحركة. مع ذلك أصدر زعيم عشيرة المجايدة أمس الاثنين بيانًا عبر وسائل التواصل أكد فيه دعمه "للحملة الأمنية" التي أعلنتها حماس للحفاظ على النظام، ودعا أفراد العشيرة إلى التعاون.في مدينة غزة، تتركز عشيرة حلس في حي الشجاعية. قبل أشهر قليلة شكّل رامي حلس، وهو من كبار أبناء العشيرة، وأحمد جندية من عشيرة كبيرة أخرى في الحي، مجموعة تعمل بتحدٍّ للحركة في مواقع بالشجاعية التي لا تزال تحت سيطرة الجيش . وأعلنت حماس في وقت سابق اليوم وقوع "اشتباكات عنيفة" في الحي خلال تفكيك شبكة متعاونين مع إسرائيل، وذلك في اليوم الخامس لسريان اتفاق وقف إطلاق النار. (العربية)