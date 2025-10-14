قنّاصة ومروحيات.. هذا ما يجري قبل مباراة إيطاليا وإسرائيل ومفاجأة بعدد الجمهور

23
رفعت مدينة أوديني مستوى الاستنفار الأمني قبل مباراة
إيطاليا
وإسرائيل في تصفيات مونديال 2026 مساء اليوم الثلاثاء. وبحسب "أسوشيتد برس"، انتشر القنّاصة على سطح الفندق الذي يقيم فيه المنتخب
الإسرائيلي
، فيما حلّقت المروحيات فوق المدينة منذ الصباح قبل ساعات من انطلاق اللقاء على ملعب فريولي.
صُنّفت المباراة ضمن فئة "المخاطر القصوى" رغم دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وإنهاء حربٍ استمرّت عامين في غزة. وتستعد المدينة لمسيرة مؤيدة للفلسطينيين في الوسط قبل المباراة بعدة ساعات يُتوقَّع أن يشارك فيها نحو 10 آلاف شخص، على أن تُقام بعيدًا عن الملعب الواقع في أطراف أوديني.
أغلقت محال ومطاعم كثيرة أبوابها اليوم، بينما فُرضت قواعد صارمة على المتاجر التي قررت العمل، تشمل إزالة أي أثاث خارجي أو مواد قد تُستخدم كسلاح محتمل. وستتجه حافلة المنتخب الإسرائيلي إلى الملعب ضمن موكب محروس بإجراءات قصوى، مع وجود قنّاصة على سطح الاستاد وانتشار كثيف للشرطة والجيش.
اختيرت أوديني مجددًا لاستضافة المواجهة كما حدث قبل عام، نظرًا لصعوبة الوصول النسبي إلى المدينة في
شمال شرق
إيطاليا قرب حدود سلوفينيا، وإمكان عزل الملعب عبر حواجز نُصبت في الطرق المحيطة. وأُعلنت المنطقة "حمراء"، ولا يُسمح باجتياز المتاريس المعدنية المرتفعة إلا لحاملي تذاكر المباراة. وطُلب من الجماهير الحضور مبكرًا بسبب التفتيش الدقيق ومرور الجميع عبر بوابات كشف
المعادن
.
بيعت أكثر من 9 آلاف تذكرة فقط لمباراة تُقام في ملعبٍ يتّسع لنحو 25 ألف متفرّج، مع توقّعات بأن يكون عدد الحضور داخل المدرجات أقل من المشاركين في المسيرة. (العين)
