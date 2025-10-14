23
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الشرع يزور موسكو غداً
Lebanon 24
14-10-2025
|
12:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدأ
الرئيس أحمد
الشرع
غداً الأربعاء زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية
موسكو
، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي
فلاديمير بوتين
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور موسكو غدا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (سكاي نيوز)
Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور موسكو غدا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (سكاي نيوز)
14/10/2025 22:05:37
14/10/2025 22:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يزور قطر غدا الثلاثاء (رويترز)
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يزور قطر غدا الثلاثاء (رويترز)
14/10/2025 22:05:37
14/10/2025 22:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الروسية: نائب الرئيس الإيراني يزور موسكو
Lebanon 24
الوكالة الروسية: نائب الرئيس الإيراني يزور موسكو
14/10/2025 22:05:37
14/10/2025 22:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أمير قطر يزور الأردن غدا
Lebanon 24
أمير قطر يزور الأردن غدا
14/10/2025 22:05:37
14/10/2025 22:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتي
الرئيس أحمد
أحمد الشرع
فلاديمير
بوتين
تابع
قد يعجبك أيضاً
5 قضايا عالقة قد تُطيح باتفاق غزة
Lebanon 24
5 قضايا عالقة قد تُطيح باتفاق غزة
15:00 | 2025-10-14
14/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يعلن تدمير قارب "مخدرات" قرب فنزويلا
Lebanon 24
ترامب يعلن تدمير قارب "مخدرات" قرب فنزويلا
14:49 | 2025-10-14
14/10/2025 02:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تفوز بعضوية حقوق الإنسان بـ173 صوتًا
Lebanon 24
مصر تفوز بعضوية حقوق الإنسان بـ173 صوتًا
14:44 | 2025-10-14
14/10/2025 02:44:41
Lebanon 24
Lebanon 24
السجن أو المنفى.. هذا ما ينتظر نتنياهو بعد الحرب
Lebanon 24
السجن أو المنفى.. هذا ما ينتظر نتنياهو بعد الحرب
14:31 | 2025-10-14
14/10/2025 02:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"H5N1" ينتشر في دولة عربية
Lebanon 24
"H5N1" ينتشر في دولة عربية
14:13 | 2025-10-14
14/10/2025 02:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
Lebanon 24
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
12:23 | 2025-10-14
14/10/2025 12:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
07:23 | 2025-10-14
14/10/2025 07:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يستخدم "تحية هتلر".. إقرأوا ما قيلَ في إسرائيل
Lebanon 24
"حزب الله" يستخدم "تحية هتلر".. إقرأوا ما قيلَ في إسرائيل
15:43 | 2025-10-13
13/10/2025 03:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
06:07 | 2025-10-14
14/10/2025 06:07:12
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
Lebanon 24
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
08:14 | 2025-10-14
14/10/2025 08:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2025-10-14
5 قضايا عالقة قد تُطيح باتفاق غزة
14:49 | 2025-10-14
ترامب يعلن تدمير قارب "مخدرات" قرب فنزويلا
14:44 | 2025-10-14
مصر تفوز بعضوية حقوق الإنسان بـ173 صوتًا
14:31 | 2025-10-14
السجن أو المنفى.. هذا ما ينتظر نتنياهو بعد الحرب
14:13 | 2025-10-14
"H5N1" ينتشر في دولة عربية
14:00 | 2025-10-14
الذهب يتصدّر.. فهل نشتري؟
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 22:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 22:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 22:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24