الشرع يزور موسكو غداً

Lebanon 24
14-10-2025 | 12:05
يبدأ الرئيس أحمد الشرع غداً الأربعاء زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
