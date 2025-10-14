الشرع يزور موسكو غداً.. وهذا ما سيطلبه بشأن بشار الأسد

يبدأ الرئيس أحمد غداً الأربعاء زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية ، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي .

Advertisement

وأوضحت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية لـ "سانا"، أنه "من المقرر أن يلتقي الرئيس الشرع خلال الزيارة مع ، لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين"، كما سيلتقي الشرع الجالية السورية في .

في السياق، كشفت وكالة " " عن مصدر رسمي سوري، أنّ الشرع سيطالب غدا خلال زيارته إلى موسكو بتسليم لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد السوريين.