عربي-دولي
الشرع يزور موسكو غداً.. وهذا ما سيطلبه بشأن بشار الأسد
Lebanon 24
14-10-2025
|
12:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدأ الرئيس أحمد
الشرع
غداً الأربعاء زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية
موسكو
، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي
فلاديمير بوتين
.
وأوضحت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية
السورية
لـ "سانا"، أنه "من المقرر أن يلتقي الرئيس الشرع خلال الزيارة مع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين"، كما سيلتقي الشرع الجالية السورية في
روسيا
.
في السياق، كشفت وكالة "
رويترز
" عن مصدر رسمي سوري، أنّ الشرع سيطالب غدا خلال زيارته إلى موسكو بتسليم
الأسد
لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد السوريين.
