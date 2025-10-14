Advertisement

عربي-دولي

الشرع يزور موسكو غداً.. وهذا ما سيطلبه بشأن بشار الأسد

Lebanon 24
14-10-2025 | 12:05
يبدأ الرئيس أحمد الشرع غداً الأربعاء زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضحت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية السورية لـ "سانا"، أنه "من المقرر أن يلتقي الرئيس الشرع خلال الزيارة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين"، كما سيلتقي الشرع الجالية السورية في روسيا.
 
في السياق، كشفت وكالة "رويترز" عن مصدر رسمي سوري، أنّ الشرع سيطالب غدا خلال زيارته إلى موسكو بتسليم الأسد لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد السوريين.
 
 
 
 
