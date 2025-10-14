Advertisement

عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يدعو لمضاعفة جهود ترحيل المهاجرين غير القانونيين

Lebanon 24
14-10-2025 | 12:35
أكد الاتحاد الأوروبي، "أن سجلنا تزايدا في اختراق المسيّرات لأجواء دولنا والمطارات والمحطات النووية".
وأشار الى "أن على دول التكتل مضاعفة جهود ترحيل المهاجرين غير القانونيين".
أضاف: "بحثنا إجراءات إعادة السوريين إلى بلادهم، ونركز على ترحيل اللاجئين الذين يمثلون تهديدا أمنيا".
وأفاد "بأن تم ترحيل 25% فقط من إجمالي المهاجرين غير النظاميين في أوروبا". (العربية)
15:00 | 2025-10-14
14:49 | 2025-10-14
14:44 | 2025-10-14
14:31 | 2025-10-14
14:13 | 2025-10-14
14:00 | 2025-10-14
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24