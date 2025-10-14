23
عربي-دولي
حماس تسلّم 4 جثث لإسرائيل مساء اليوم... ومسؤول يوضح التفاصيل
Lebanon 24
14-10-2025
|
12:43
A-
A+
كشف مسؤول لوكالة
رويترز
، الثلاثاء، أن
حماس
أبلغت الوسطاء بأنها ستبدأ بنقل رفات أربع رهائن متوفين إلى
إسرائيل
مساء اليوم.
وأوضح المسؤول، الذي يشارك في عملية تسليم الرفات، أن العملية من المقرر أن تبدأ عند الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينتش).
كما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر إسرائيلي قوله إن "الوسطاء أبلغوا إسرائيل بأن نقل عدة جثث لأسرى إلى إسرائيل متوقع الليلة".
وكان مسؤولون إسرائيليون أعلنوا في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن معبر
رفح
الحدودي بين غزة ومصر سيظل مغلقا حتى غد الأربعاء على الأقل، وسيتم تقليص تدفق المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.
وذكروا أن هذه الإجراءات تأتي "للضغط على الحركة لتسليم رفات الرهائن المحتجزين لديها".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي
بنيامين نتنياهو
: "لن ندخر أي جهد لإعادة رفات الرهائن"، مضيفةً "وعدت بإعادة الرهائن ووفيت".
أضاف: " آمل أن نسمع خلال الساعات المقبلة أخبارا عن إعادة المزيد من رفات الرهائن".
