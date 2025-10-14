22
إقتصاد
الذهب يتصدّر.. فهل نشتري؟
Lebanon 24
14-10-2025
|
14:00
A-
A+
قفزت أسعار عقود
الذهب
الآجلة إلى ما يفوق 4,180 دولارًا للأونصة، متجاوزةً كل الأرقام القياسية السابقة بعد اختراق حاجز 4,000 دولار بفترة وجيزة، لتفتح باب التساؤلات حول ما إذا كان الصعود فقاعة مضاربية أم انعكاسًا مباشرًا لبيئة عالمية مشحونة بالمخاطر.
يشير تجاوز هذا السقف إلى ضغوط شراء كثيفة مدفوعة بمزيج اقتصادي وسياسي معقّد، فالذهب يبقى الملاذ التقليدي وقت عدم اليقين. التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وغموض الانتخابات الأميركية وتداعياتها، يعززان شهية التحوّط والانتقال إلى المعدن النفيس.
توقعات السياسات النقدية تضيف وقودًا إضافيًا للمسار الصاعد. ورغم حذر البنوك المركزية الكبرى، يراهن السوق على بدء خفض الفائدة لاحقًا، ما يقلّل كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدرّ عائدًا، ويزيد جاذبيته مقارنة بالدولار والسندات. يظل التضخم عاملًا داعمًا رئيسيًا مع تآكل القوة الشرائية للعملات الورقية، فيلجأ المستثمرون إلى الذهب كدرع تحوّط.
النقاش
بين "فقاعة" و"تضخّم مخاطر" يحسمه كثير من الاستراتيجيين في صالح السيناريو الهيكلي. تقديرات صادرة عن بنوك استثمارية كبرى مثل
غولدمان ساكس
وبنك أوف أميركا وجي بي
مورغان
ترى أن الصعود ليس موجة مضاربة عابرة بل نتاج ديناميكيات مخاطر سياسية واقتصادية ممتدة. كما أشعلت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
حالة ذعر في الأسواق، إذ تُعد تهديدًا للنمو وترفع تكاليف الإنتاج، ما يعزّز الطلب على الذهب. أي صراع إقليمي مستمر أو توترات بين القوى الكبرى يدفع كذلك نحو "عملة الثقة" غير المرتبطة باقتصاد وطني بعينه.
في هذا السياق، تُقرأ الأسعار القياسية كترجمة لقلق عالمي عميق أكثر منها إشارات إلى فقاعة. مستوى 4,180 دولارًا يبدو انعكاسًا لمخاطر تجارية وجيوسياسية صاعدة جعلت المعدن الأصفر أولوية استثمارية قصوى. ورفعت مؤسسات مالية كبرى توقعاتها، مرجّحةً اختراق 4,500 دولار إذا استمر التصعيد الجيوسياسي أو تباطأ الاقتصاد، بما يوحي بأن هذه المستويات قد تتحوّل إلى "وضع طبيعي جديد". (البيان)
