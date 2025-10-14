تحذير عاجل من الجيش الإسرائيلي لأهالي غزة.. هذا ما جاء فيه

أصدر الجيش بيانا وتحذيرا عاجلا إلى سكان ، بالتزامن مع وقف إطلاق النار.

Advertisement

وجاء في البيان:" بناء على اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير المختطفين تبقى قوات الجيش الاسرائيلي منتشرة في مناطق محددة في قطاع غزة. يجب عدم الاقتراب إلى قوات الجيش في مناطق تمركزها. الاقتراب إلى القوات يعرضكم للخطر".



وقال الجيش في بيانه:" نحذركم انه في منطقة شمال قطاع غزة يعتبر الاقتراب إلى مناطق بيت حانون, , الشجاعية ومناطق تمركز الجيش وفق الخط الأصفر المحدد في الخريطة في غاية الخطورة".



تابع:" في منطقة جنوب القطاع من الخطر جدًّا الاقتراب إلى منطقة معبر ، منطقة محور فيلادلفي وكافة مناطق تمركز القوات في خانيونس وفق الخط الأصفر المحدد في الخريطة.



ختم:" حفاظًا على سلامتكم ممنوع التحرك نحو الأراضي الاسرائيلية وممنوع الاقتراب الى المنطقة العازلة. الاقتراب إلى المنطقة العازلة هو في غاية الخطورة".