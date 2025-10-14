23
عربي-دولي
تحذير عاجل من الجيش الإسرائيلي لأهالي غزة.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
14-10-2025
|
12:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر الجيش
الإسرائيلي
بيانا وتحذيرا عاجلا إلى سكان
قطاع غزة
، بالتزامن مع وقف إطلاق النار.
وجاء في البيان:" بناء على اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير المختطفين تبقى قوات الجيش الاسرائيلي منتشرة في مناطق محددة في قطاع غزة. يجب عدم الاقتراب إلى قوات الجيش في مناطق تمركزها. الاقتراب إلى القوات يعرضكم للخطر".
وقال الجيش في بيانه:" نحذركم انه في منطقة شمال قطاع غزة يعتبر الاقتراب إلى مناطق بيت حانون,
بيت لاهيا
, الشجاعية ومناطق تمركز الجيش وفق الخط الأصفر المحدد في الخريطة في غاية الخطورة".
تابع:" في منطقة جنوب القطاع من الخطر جدًّا الاقتراب إلى منطقة معبر
رفح
، منطقة محور فيلادلفي وكافة مناطق تمركز القوات في خانيونس وفق الخط الأصفر المحدد في الخريطة.
ختم:" حفاظًا على سلامتكم ممنوع التحرك نحو الأراضي الاسرائيلية وممنوع الاقتراب الى المنطقة العازلة. الاقتراب إلى المنطقة العازلة هو في غاية الخطورة".
