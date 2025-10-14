Advertisement

عربي-دولي

ترامب: المرحلة الثانية لاتفاق غزة تبدأ الآن وملف جثث الرهائن حاسم

Lebanon 24
14-10-2025 | 13:20
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن "أن المرحلة الثانية لاتفاق غزة تبدأ الآن".
وأكد ترامب "أن المهمة لم تنته بعد".
وأشار الى "أن لم تتم إعادة جثث الرهائن الإسرائيليين كما اتفقنا".
وتابع: نزع سلاح حماس سيحدث بسرعة وربما بعنف.
 أضاف: حماس تخلصت من بعض العصابات وهذا الأمر لم يزعجني، سنتكفل بنزع سلاح حماس إذا رفضت التخلّي عنه.
 
دونالد ترامب

الإسرائيلي

إسرائيل

حماس

