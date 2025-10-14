Advertisement

ممثل الجزائر في الأمم المتحدة يدعو لتعزيز إصلاح القطاع الأمني في ليبيا

14-10-2025
Doc-P-1429418-638960708397259386.jpg
Doc-P-1429418-638960708397259386.jpg photos 0
ألفى ممثل الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع كلمة بمجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا باسم مجموعة أ +3، معربا عن دعم بلاده الجهود المبذولة لتعزيز إصلاح القطاع الأمني في ليبيا.
وقال بن جامع: "نثني على التقدم الكبير من حكومة الوحدة الوطنية ومجلس الرئاسة الذي أدى اتفاق محوري خفف من التوترات في العاصمة الليبية".

وأضاف: "هذا الاتفاق يضمن تسليم مرافق أساسية لمؤسسات الدولة وهو أمر يحظر كل أشكال العسكرة في مختلف المناطق".

وتابع بن جامع: "مجموعتنا تعبر عن دعمها الجهود المبذولة حاليا لتعزيز إصلاح القطاع الأمني ولتفكيك المجموعات العسكرية الخارجة عن سلطة الدولة في ليبيا". 

وأوضح أن "مجموعة "أ 3+" تتطلع إلى استكمال المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في 16 بلدية يوم 18 أكتوبر والبدء في المرحلة الثالثة في 20 تشرين الأول".

وأضاف بن جامع: "نعرب عن قلقنا إزاء الأوضاع الإقتصادية الصعبة في ليبيا بسبب الغياب المستمر لتوحيد الميزانية ونثني على مقرر رئيس المجلس الرئاسي الذي أطلق عملية مراجعة مالية شاملة في قطاع النفط والكهرباء". 

وختم قائلا: "إن الحل السياسي في ليبيا لا يزال بعيد المنال في ظل التدخلات الخارجية والذي تزداد خطورته بسبب تدفق الأسلحة، نطالب بانسحاب فوري لكل القوات الأجنبية وكل المرتزقة في دولة ليبيا". (روسيا اليوم)
 
