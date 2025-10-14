"حفلة مخدرات" في فيلا فاخرة... فضيحة جديدة تهزّ الجيش الإسرائيلي!

Advertisement

وفي التفاصيل، استجابت الشرطة لشكاوى بشأن الضوضاء وقامت بتفتيش الفيلا الواقعة في منطقة بان سري ثانو، حوالي الساعة 2:40 فجراً من يوم الثلاثاء.وأوضحت شرطة السياحة أن الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و27 عامًا، كانوا يجلسون في الفيلا وبدا عليهم إخفاء أشياء، حيث عُثر لديهم على أكياس صغيرة تحتوي على 0.59 جرام من الكوكايين و1.37 جرام من مسحوق الإكستاسي.وأخبر الرجال الشرطة أنهم جنود في إجازة، وكانوا يقيمون حفلة مع نحو 10 إلى 15 من مواطنيهم احتفالًا بانتهاء الحرب بين وحركة " "، بينما غادر الآخرون الحفلة بعد تلقي شكاوى بشأن الضوضاء.واقتيد الإسرائيليون الأربعة الذين أُلقي القبض عليهم إلى مستشفى كوه فانغان، حيث جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية بالنسبة لتعاطي الكوكايين والميثامفيتامين.ووفقا لمفتش شرطة السياحة، المقدم في الشرطة وينيت بونشيت (Pol Lt Col Winit Boonchit)، قال المشتبه بهم إنهم اشتروا المخدرات من إسرائيليين آخرين كانوا في الحفلة، لكنهم لم يعرفوا أسماءهم.