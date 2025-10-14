5 قضايا عالقة قد تُطيح باتفاق غزة

Advertisement

تطرح أولى مسار انسحاب الجيش . حتى الآن تراجعت القوات من المدن الكبرى إلى "الخط الأصفر"، أي أنها ما زالت تسيطر على نحو 53% من القطاع. نظريًا، يفترض أن تُستكمل عمليتا انسحاب إضافيتان: الأولى مع تعبئة "قوة استقرار" دولية، والثانية باتجاه "منطقة أمنية عازلة" دائمة. لكن لغة بنيامين نتنياهو تختلف، إذ قال الأسبوع الماضي إن الجيش "متغلغل في عمق قطاع غزة" و"يحاصر حماس من جميع الجهات". ومن دون إغراءات حقيقية، لا توحي سوابقه بالكثير، مع الإشارة إلى احتلال أراضٍ جديدة في إلى أجل غير مسمى، واستمرار قصف جنوب قبل يومين رغم وقف النار هناك.أما نزع سلاح حماس فركيزة مركزية في الخطة. مسؤول كبير في الحركة قال لوكالة الأنباء السبت إن نزع السلاح "غير وارد"، وإن "مطلب تسليم أسلحتنا غير قابل للتفاوض". وحتى في حال موافقة نظرية، لا تفاصيل عملية لكيفية التنفيذ. إحدى الأفكار تتحدث عن تجميع المقاتلين في مواقع مخصصة لتسليم الأسلحة، لكن قادة الحركة يدركون أن ما يُسلَّم لن يعود.وتبرز علامة استفهام ثالثة حول "قوة الاستقرار الدولية" التي تنص الخطة على أن ستعمل مع شركاء عرب ودوليين لتكوينها ونشرها فورًا لتكون "الحل الأمني الداخلي طويل الأمد". غير أن تفاصيل حاسمة ما زالت غائبة: هل ستحمل تفويضًا من ؟ ما كلفة المشاركة؟ وما المهام المحددة؟ دبلوماسي غربي قال لفاينانشال تايمز إنه "لا أحد يتوقع أن تقاتل هذه القوة حماس"، معتبرًا أن وجودها بحد ذاته سيُصعّب استئناف القتال. أسباب الشك قائمة أيضًا، من بينها هجوم بطائرة مسيّرة إسرائيلية بقنبلة يدوية قرب قوات حفظ السلام الأممية في لبنان مؤخرًا.وتأتي إعادة الإعمار كملف رابع. الخطة تتعهد "إعادة بناء وتنشيط" غزة بالاستناد إلى "مقترحات استثمار" و"أفكار تنمية" عديدة، لكن غياب التفاصيل الحيوية يجعل "خطة مارشال" سريعة أمرًا غير مرجح. سيعمل سريعًا على فتح الطرق والانطلاق بإصلاحات، بينما قد تطلب ضمانات متواصلة لمنع الاستخدام العسكري وتفرض شروطًا مرهقة. تجربة ما بعد حرب 2014 لا تزال حاضرة: وتيرة بطيئة، مستودعات بمواد بناء لمن يملك أوراقًا صحيحة، وسوق سوداء موازية.وتتعلق القضية الخامسة بانتقال الحكم إلى قيادة فلسطينية. يبدو أن نتنياهو لا يرغب بقبول دور نهائي للسلطة ، فيما تظهر إسرائيل عازمة على خنق اقتراح تردد على لسان بعض مهندسي الخطة، مثل مستشار الأمن القومي السابق جوناثان باول، بإتاحة دور لأعضاء سابقين في حماس في مستقبل غزة. (العين)