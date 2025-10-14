22
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
السجن أو المنفى.. هذا ما ينتظر نتنياهو بعد الحرب
Lebanon 24
14-10-2025
|
14:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
بينما كان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يعلن من الكنيست بدء "عصر ذهبي" جديد لإسرائيل، بدا بنيامين
نتنياهو
متوتّرًا ومنهكًا، يبتسم بلا بهجة، وفق تقرير لصحيفة "التيلغراف"
البريطانية
.
Advertisement
وترى الصحيفة أن مصدر التوتّر هو موقع نتنياهو المعلّق بين ضغوط
ترامب
وتطرّف شركائه في الحكم، إلى جانب ملاحقات الفساد واتهامات بجرائم حرب مع اقتراب الانتخابات العام المقبل.
جلس إلى جانبه بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، الوزيران القوميان المتطرّفان اللذان يعتمد عليهما لبقاء حكومته، وهما يرفضان أي مسار سلام ويدفعان نحو فكرة "
إسرائيل
الكبرى" التي تشمل غزة والضفة الغربية بالكامل. وفي خطابه، أشاد ترامب بنتنياهو بوصفه "رجلًا عظيمًا" أدّى "عملًا عظيمًا" بالقوة العسكرية، لكنه دعاه إلى ترجمة الانتصارات إلى سلام دائم قائلًا: "لقد فزتم… والآن حان الوقت لترجمة هذه الانتصارات إلى الجائزة الكبرى المتمثّلة في السلام والازدهار".
تضع "التيلغراف" نتنياهو أمام خيارات مُرّة تحدّد مصيره.
الخيار الأول هو "الخلود" السياسي إذا تبنّى رؤية ترامب كصانع سلام وأعاد ابتكار نفسه. ترامب قال له: "سوف يتذكرك الناس بهذا أكثر بكثير مما لو استمررت في القتال". لكن رفض نتنياهو حضور قمة السلام في مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذريعة عطلة يهودية، يوحي بتردّده في هذا الخيار وبقائه "رهينة" لمواقف سموتريتش وبن غفير، بحسب الصحيفة.
الخيار الثاني هو السجن. نتنياهو يواجه محاكمة بتهم فساد، من بينها ما سخر منه ترامب بوصف "السيجار والشمبانيا"، مع طرح فكرة العفو. وتقدّر الصحيفة أن إطلاق الرهائن قد يدفع الإسرائيليين للبحث عن كبش فداء لكلفة الحرب التي أوقعت أكثر من 67,800 قتيل فلسطيني، وسط غضب شعبي من أداء رئيس الوزراء. وإذا خسر الانتخابات، قد ينتهي به الأمر خلف القضبان، مع استمرار الانتقادات لفشله في منع أحداث 7 تشرين الاول.
الخيار الثالث هو المنفى في ميامي إذا انقلبت الأوضاع عليه. المدينة، حيث يمتلك منزلاً ويقيم ابنه يائير، تُذكَر غالبًا كوجهة محتملة. وبعد 18 عامًا في السلطة، قد يمنحه ملف الرهائن دفعة انتخابية، لكن اليمين قد يرفض تبعية إسرائيل لواشنطن، فيما يسعى الداخل إلى ترميم سمعة بلدته بعد عزلة دولية.
وتخلص "التيلغراف" إلى أن نتنياهو متشبّث بالسلطة، وقد تبدو صفقة إنهاء الحرب جزءًا من محاولة استعادة الناخبين لولاية
رابعة
، لكن مع توقّف القتال قد تتحوّل الصدمة إلى محاسبة، فتفضي إلى هزيمة قاسية بدل النصر. (ارم)
مواضيع ذات صلة
داخل السجن.. هذا ما حصل مع هنيبال القذافي
Lebanon 24
داخل السجن.. هذا ما حصل مع هنيبال القذافي
15/10/2025 00:36:05
15/10/2025 00:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد "OpenAI".. هذا ما ينتظر المُراهقين!
Lebanon 24
جديد "OpenAI".. هذا ما ينتظر المُراهقين!
15/10/2025 00:36:05
15/10/2025 00:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خارج لبنان.. هذا ما ينتظر فضل شاكر
Lebanon 24
خارج لبنان.. هذا ما ينتظر فضل شاكر
15/10/2025 00:36:05
15/10/2025 00:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سيدفع هذا المبلغ.. رياض سلامة خارج السجن؟
Lebanon 24
سيدفع هذا المبلغ.. رياض سلامة خارج السجن؟
15/10/2025 00:36:05
15/10/2025 00:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الضفة الغربية
دونالد ترامب
البريطانية
الإسرائيلي
البريطاني
إسرائيل
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
أوكرانيا تغرق في الظلام بعد الغارات الروسية الأخيرة
Lebanon 24
أوكرانيا تغرق في الظلام بعد الغارات الروسية الأخيرة
16:54 | 2025-10-14
14/10/2025 04:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُقلّص شاحنات الإغاثة إلى النصف
Lebanon 24
إسرائيل تُقلّص شاحنات الإغاثة إلى النصف
16:31 | 2025-10-14
14/10/2025 04:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حرب إسرائيل.. هل تبدأ الحرب الأهلية في غزة؟
Lebanon 24
بعد حرب إسرائيل.. هل تبدأ الحرب الأهلية في غزة؟
16:21 | 2025-10-14
14/10/2025 04:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ستارمر: بريطانيا مستعدة للعب دور قيادي في نزع سلاح "حماس"
Lebanon 24
ستارمر: بريطانيا مستعدة للعب دور قيادي في نزع سلاح "حماس"
16:16 | 2025-10-14
14/10/2025 04:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سموتريتش: سيكون هناك استيطان يهودي في غزة
Lebanon 24
سموتريتش: سيكون هناك استيطان يهودي في غزة
16:09 | 2025-10-14
14/10/2025 04:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
Lebanon 24
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
12:23 | 2025-10-14
14/10/2025 12:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
07:23 | 2025-10-14
14/10/2025 07:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
06:07 | 2025-10-14
14/10/2025 06:07:12
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
Lebanon 24
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
08:14 | 2025-10-14
14/10/2025 08:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
البلبة بشأن مياه تنورين مستمرة وفحوصات" الصحة" تكشف النتائج
Lebanon 24
البلبة بشأن مياه تنورين مستمرة وفحوصات" الصحة" تكشف النتائج
23:01 | 2025-10-13
13/10/2025 11:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:54 | 2025-10-14
أوكرانيا تغرق في الظلام بعد الغارات الروسية الأخيرة
16:31 | 2025-10-14
إسرائيل تُقلّص شاحنات الإغاثة إلى النصف
16:21 | 2025-10-14
بعد حرب إسرائيل.. هل تبدأ الحرب الأهلية في غزة؟
16:16 | 2025-10-14
ستارمر: بريطانيا مستعدة للعب دور قيادي في نزع سلاح "حماس"
16:09 | 2025-10-14
سموتريتش: سيكون هناك استيطان يهودي في غزة
16:09 | 2025-10-14
رسميًا... الصليب الأحمر يتسلم 4 توابيت لأسرى قتلى في غزة
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
15/10/2025 00:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
15/10/2025 00:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
15/10/2025 00:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24