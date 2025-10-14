مصر تفوز بعضوية حقوق الإنسان بـ173 صوتًا

Advertisement

يمثل هذا الفوز العضوية الثالثة لمصر في المجلس، بينها فترتان خلال رئاسة الرئيس . وقالت الخارجية إن النتيجة تعكس الثقة في الدور المصري على صعيد حقوق الإنسان دوليًا، مشيرةً إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت عام 2021 ومتابعة تنفيذها عبر تقارير دورية.وأفادت الوزارة بتوجيهات رئاسية للبدء في إعداد استراتيجية وطنية جديدة عقب انتهاء الحالية، مع تطوير منظومة العدالة الجنائية وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، ودمج الاستراتيجية في خطط وموازنات جهات حكومية، إلى جانب تكثيف التدريب وبناء القدرات.وربطت الخارجية انتخاب مصر بدورها الإقليمي في دعم الأمن والاستقرار وخفض التصعيد، وآخرها قمة شرم الشيخ للسلام في 13 أكتوبر، واصفةً إياها بمحطة فارقة تعكس التقدير الدولي لجهود القاهرة. (روسيا اليوم)