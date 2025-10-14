ترامب يعلن تدمير قارب "مخدرات" قرب فنزويلا

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي أن القوات الأميركية استهدفت قاربًا في المياه الدولية قرب سواحل ، وقال في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" إن "وزير الحرب" أمر بتوجيه الضربة إلى القارب الذي "له صلة بمنظمة إرهابية وكان يهرب المخدرات في منطقة مسؤولية ".أوضح أن الاستخبارات الأميركية أكدت تهريب القارب للمخدرات وارتباطه بـ"شبكات المخدرات الإرهابية غير الشرعية". وذكر أن ستة أشخاص، وصفهم بـ"إرهابيين مهرّبي مخدرات"، قُتلوا جراء العملية، فيما لم تُسجّل إصابات في صفوف القوات الأميركية.أضاف ترامب أن هذه هي العملية الخامسة التي تستهدف قوارب تتهمها بتهريب المخدرات في ، ونُفذت بأوامر من إدارته. (روسيا اليوم)