ترامب يعلن تدمير قارب "مخدرات" قرب فنزويلا

Lebanon 24
14-10-2025 | 14:49
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الأميركية استهدفت قاربًا في المياه الدولية قرب سواحل فنزويلا، وقال في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" إن "وزير الحرب" أمر بتوجيه الضربة إلى القارب الذي "له صلة بمنظمة إرهابية وكان يهرب المخدرات في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية".
أوضح ترامب أن الاستخبارات الأميركية أكدت تهريب القارب للمخدرات وارتباطه بـ"شبكات المخدرات الإرهابية غير الشرعية". وذكر أن ستة أشخاص، وصفهم بـ"إرهابيين مهرّبي مخدرات"، قُتلوا جراء العملية، فيما لم تُسجّل إصابات في صفوف القوات الأميركية.

أضاف ترامب أن هذه هي العملية الخامسة التي تستهدف قوارب تتهمها الولايات المتحدة بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي، ونُفذت بأوامر من إدارته. (روسيا اليوم)
الولايات المتحدة

القيادة الجنوبية

البحر الكاريبي

دونالد ترامب

روسيا اليوم

الكاريبي

دونالد

