عربي-دولي

ترامب: أنا محبط من بوتين

Lebanon 24
14-10-2025 | 15:55
أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن إحباطه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وأضاف ترامب، أن بوتين لا يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأشار إلى أن "أوكرانيا تريد الحصول على صواريخ توماهوك، وسأستقبل زيلينسكي يوم الجمعة المقبل ".

 
