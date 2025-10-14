خطة ترامب لغزة… الأصعب يبدأ الآن

Advertisement

تتمحور العقدة حول نزع سلاح ونزع السلاح الكامل للقطاع، وهو شرط إسرائيلي للانسحاب الشامل. وتشمل بنود خطة ترامب ذات العشرين نقطة إنشاء قوة دولية لحفظ الأمن، وإعادة الإعمار، ولجنة مؤقتة لتسيير شؤون غزة، فيما أُرجئت ترتيبات "اليوم التالي" عن مفاوضات وقف النار إلى هذه المرحلة الثانية.وقال محللون إسرائيليون وفلسطينيون إن الأمور قد تسير في الاتجاه الخطأ، مشككين في إمكانية تطبيق جميع بنود خطة ترامب على أرض الواقع.وأوضح محللون إسرائيليون ومسؤولون أنه من المحتمل أن تتعثر المرحلة الثانية من المحادثات، مرجحين احتفاظ حماس بأسلحتها، ورفض الجيش الانسحاب من غزة.وفي هذه الحالة، قدر المحللون أن الجيش الإسرائيلي سيتعامل مع حماس كما يتعامل مع في ، حيث سيشن عليها ضربات متقطعة تستهدف مسلحيها ومخازن أسلحتها من مسافة بعيدة.كما شكك المحللون في إمكانية صمود وقف إطلاق النار رغم ضمانات وتأكيدات ترامب.ويرى مسؤولون إسرائيليون أن اتفاق وقف إطلاق النار الحالي مجرد تبادل بسيط، إذ سلمت نصف غزة مقابل رهائنها، ولكن الانسحاب الكامل من القطاع يتطلب تخلي حماس عن السلاح وإدارة القطاع.وقال مقربون من حركة حماس إنها مستعدة لاتخاذ خطوات لإعادة إعمار غزة لكنها تصر على الاحتفاظ ببعض النفوذ على مستقبل القطاع، وفقا لـ"نيويورك تايمز".كما أن تفاصيل القوة الدولية التي ستنشر في القطاع لا تزال غامضة، سواء الدول التي ستشارك فيها، وأين ستتدرب القوات، ومن سيمولها، ومتى ستنشر.ورغم ذلك أوضحت "نيويورك تايمز"، أن هذا لا يعني أن المرحلة الثانية من خطة ترامب محكوم عليها بالفشل منذ البداية. (سكاي نيوز)