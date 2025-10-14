رسميًا... الصليب الأحمر يتسلم 4 توابيت لأسرى قتلى في غزة

Advertisement

وفي بيان له، أكد الجيش الإسرائيلي أنه "يجب على " " تطبيق الاتفاق وبذل الجهود المطلوبة لاعادة كافة المختطفين".ويأتي ذلك بعد أن قررت اليوم، عدم فتح معبر غدا الأربعاء، وتقليل "المساعدات" الإنسانية "بشكل كبير"، بادعاء عدم حركة "حماس" بتسليم رفات القتلى الإسرائيليين.