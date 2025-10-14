Advertisement

رسميًا... الصليب الأحمر يتسلم 4 توابيت لأسرى قتلى في غزة

14-10-2025 | 16:09
Doc-P-1429468-638960803313509621.jpeg
Doc-P-1429468-638960803313509621.jpeg photos 0
أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر تسلم مساء اليوم الثلاثاء، 4 توابيت تعود إلى أسرى قتلى، وهم الآن في طريقهم إلى قوة من الجيش و"الشاباك" داخل قطاع غزة.
وفي بيان له، أكد الجيش الإسرائيلي أنه "يجب على "حماس" تطبيق الاتفاق وبذل الجهود المطلوبة لاعادة كافة المختطفين".

ويأتي ذلك بعد أن قررت إسرائيل اليوم، عدم فتح معبر رفح غدا الأربعاء، وتقليل "المساعدات" الإنسانية "بشكل كبير"، بادعاء عدم التزام حركة "حماس" بتسليم رفات القتلى الإسرائيليين.
