عربي-دولي

سموتريتش: سيكون هناك استيطان يهودي في غزة

Lebanon 24
14-10-2025 | 16:09
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إن "سيكون هناك استيطان يهودي في قطاع غزة". وجاءت تصريحاته خلال استعراض في مدينة سديروت بمناسبة عيد "بهجة التوراة"، بحسب "يديعوت أحرونوت".
أضاف سموتريتش أن "الاستيطان اليهودي في قطاع غزة سيكون، لأنها جزء من أرض إسرائيل وهي لليهود"، مؤكّدًا أنّه "بدون استيطان لن يكون هناك أمن".

وفي وقت سابق اليوم، طالب سموتريتش بالضغط عسكريًا على حركة حماس بعد مزاعم إسرائيلية بأنها أخلّت بشروط اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
