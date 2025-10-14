سموتريتش: سيكون هناك استيطان يهودي في غزة

Advertisement

قال ، اليوم الثلاثاء، إن "سيكون هناك استيطان في ". وجاءت تصريحاته خلال استعراض في مدينة سديروت بمناسبة عيد "بهجة "، بحسب " ".أضاف أن "الاستيطان اليهودي في قطاع غزة سيكون، لأنها جزء من أرض وهي لليهود"، مؤكّدًا أنّه "بدون استيطان لن يكون هناك أمن".وفي وقت سابق اليوم، طالب سموتريتش بالضغط عسكريًا على حركة بعد مزاعم إسرائيلية بأنها أخلّت بشروط اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.