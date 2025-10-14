22
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
14
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سموتريتش: سيكون هناك استيطان يهودي في غزة
Lebanon 24
14-10-2025
|
16:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
، اليوم الثلاثاء، إن "سيكون هناك استيطان
يهودي
في
قطاع غزة
". وجاءت تصريحاته خلال استعراض في مدينة سديروت بمناسبة عيد "بهجة
التوراة
"، بحسب "
يديعوت أحرونوت
".
Advertisement
أضاف
سموتريتش
أن "الاستيطان اليهودي في قطاع غزة سيكون، لأنها جزء من أرض
إسرائيل
وهي لليهود"، مؤكّدًا أنّه "بدون استيطان لن يكون هناك أمن".
وفي وقت سابق اليوم، طالب سموتريتش بالضغط عسكريًا على حركة
حماس
بعد مزاعم إسرائيلية بأنها أخلّت بشروط اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
مواضيع ذات صلة
وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يقود مسيرة استيطانية في سهل رامين شرق طولكرم شمالي الضفة (الجزيرة)
Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يقود مسيرة استيطانية في سهل رامين شرق طولكرم شمالي الضفة (الجزيرة)
15/10/2025 00:36:52
15/10/2025 00:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سيكون هناك إخلاء كامل من مدينة غزة إلى جنوب القطاع
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سيكون هناك إخلاء كامل من مدينة غزة إلى جنوب القطاع
15/10/2025 00:36:52
15/10/2025 00:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: يمكننا التوصل لصفقة في أوكرانيا ولا أعتقد أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار
Lebanon 24
ترامب: يمكننا التوصل لصفقة في أوكرانيا ولا أعتقد أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار
15/10/2025 00:36:52
15/10/2025 00:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة البريطانية بشأن الهجوم قرب كنيس يهودي بمانشستر: مقتل 3 يعتقد أن أحدهم هو المشتبه به
Lebanon 24
الشرطة البريطانية بشأن الهجوم قرب كنيس يهودي بمانشستر: مقتل 3 يعتقد أن أحدهم هو المشتبه به
15/10/2025 00:36:52
15/10/2025 00:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
بتسلئيل سموتريتش
يديعوت أحرونوت
وزير المالية
الإسرائيلي
سموتريتش
قطاع غزة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
أوكرانيا تغرق في الظلام بعد الغارات الروسية الأخيرة
Lebanon 24
أوكرانيا تغرق في الظلام بعد الغارات الروسية الأخيرة
16:54 | 2025-10-14
14/10/2025 04:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُقلّص شاحنات الإغاثة إلى النصف
Lebanon 24
إسرائيل تُقلّص شاحنات الإغاثة إلى النصف
16:31 | 2025-10-14
14/10/2025 04:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حرب إسرائيل.. هل تبدأ الحرب الأهلية في غزة؟
Lebanon 24
بعد حرب إسرائيل.. هل تبدأ الحرب الأهلية في غزة؟
16:21 | 2025-10-14
14/10/2025 04:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ستارمر: بريطانيا مستعدة للعب دور قيادي في نزع سلاح "حماس"
Lebanon 24
ستارمر: بريطانيا مستعدة للعب دور قيادي في نزع سلاح "حماس"
16:16 | 2025-10-14
14/10/2025 04:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميًا... الصليب الأحمر يتسلم 4 توابيت لأسرى قتلى في غزة
Lebanon 24
رسميًا... الصليب الأحمر يتسلم 4 توابيت لأسرى قتلى في غزة
16:09 | 2025-10-14
14/10/2025 04:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
Lebanon 24
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
12:23 | 2025-10-14
14/10/2025 12:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
07:23 | 2025-10-14
14/10/2025 07:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
06:07 | 2025-10-14
14/10/2025 06:07:12
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
Lebanon 24
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
08:14 | 2025-10-14
14/10/2025 08:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
البلبة بشأن مياه تنورين مستمرة وفحوصات" الصحة" تكشف النتائج
Lebanon 24
البلبة بشأن مياه تنورين مستمرة وفحوصات" الصحة" تكشف النتائج
23:01 | 2025-10-13
13/10/2025 11:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:54 | 2025-10-14
أوكرانيا تغرق في الظلام بعد الغارات الروسية الأخيرة
16:31 | 2025-10-14
إسرائيل تُقلّص شاحنات الإغاثة إلى النصف
16:21 | 2025-10-14
بعد حرب إسرائيل.. هل تبدأ الحرب الأهلية في غزة؟
16:16 | 2025-10-14
ستارمر: بريطانيا مستعدة للعب دور قيادي في نزع سلاح "حماس"
16:09 | 2025-10-14
رسميًا... الصليب الأحمر يتسلم 4 توابيت لأسرى قتلى في غزة
16:00 | 2025-10-14
خطة ترامب لغزة… الأصعب يبدأ الآن
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
15/10/2025 00:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
15/10/2025 00:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
15/10/2025 00:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24