بعد حرب إسرائيل.. هل تبدأ الحرب الأهلية في غزة؟

حذّرت قوى فلسطينية من انزلاق إلى اقتتال داخلي، على خلفية حملات أمنية واسعة تنفّذها أجهزة ومسلحون تابعون لها منذ دخول اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وفق خطة الرئيس الأميركي .

وتشمل الحملة مداهمات واشتباكات مع مجموعات مسلّحة في أكثر من منطقة، وتقول حماس إن هدفها "استعادة النظام وإنهاء الفوضى".



وترافقت الحملة مع مواجهات دامية مع عائلة دغمش في مدينة غزة، وظهور مقاطع مصوّرة تحدثت عن "إعدامات جماعية في أماكن عامة".

وبينما ترتفع المخاوف من جرّ القطاع إلى حرب أهلية بعد توقف القتال مع ، يرى آخرون أن الإجراءات الأمنية ضرورية لمعالجة ظواهر أفرزتها الحرب، بينها تشكيل ميليشيات في مناطق يسيطر عليها الجيش ، ووقائع سلب وقتل ونهب داخل القطاع.



وقال وليد العوض، عضو لحزب الشعب الفلسطيني، إن استمرار "القتل والإعدامات الميدانية خارج القانون" يمثّل وصفة لحرب أهلية قاتلة، داعيًا إلى وقفها فورًا. وحذّر توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، من إجراءات ميدانية قد تجرّ إلى صراع داخلي يهدد السلم الأهلي، مستعيدًا "مشاهد الانقسام" وتبعاته، ومطالبًا بالتمسّك بالقانون وتجنّب "لغة الانتقام" والانخراط في .



في المقابل، رأى حسني المغني، رئيس الهيئة للعشائر في غزة، أن ما جرى "ضروري لاستعادة هيبة النظام والسلم المجتمعي"، معتبرًا أن "زمرة فاسدة" استباحت القطاع خلال غياب الرقابة وبحماية من إسرائيل، وارتكبت جرائم قتل وسرقة ونهب. واعتبر أن ضبط هؤلاء ومعاقبتهم يحدّ من فتنة داخلية كان يمكن أن تتفاقم.



وأضاف علاء الدين العكلوك، رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر في غزة، أن أفرادًا من بعض العائلات خرجوا عن الأطر العشائرية بارتكاب تعدّيات خطيرة على الممتلكات والمواطنين، بل وصل الأمر ببعضهم إلى "التعاون مع إسرائيل"، ما استدعى تحرّكًا أمنيًا لمنع انهيار السلم الأهلي. وبرأيه، ينظر المجتمع الغزّي إلى وقف الحرب بتفاؤل حذر، أن يمهّد لاستعادة الأمن والاستقرار. (ارم)