ستارمر: بريطانيا مستعدة للعب دور قيادي في نزع سلاح "حماس"

Lebanon 24
14-10-2025 | 16:16
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بلاده قد تضطلع بدور قيادي في عملية نزع سلاح حركة "حماس" في قطاع غزة، مستندًا إلى خبرتها السابقة في أيرلندا الشمالية.
وأوضح ستارمر، خلال جلسة في البرلمان، أن نزع السلاح يشكّل خطوة أساسية في المرحلة التالية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن إطار عمل من 20 نقطة لإحلال السلام في القطاع الفلسطيني، وضعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".


وقال ستارمر: "بالطبع، سيكون هذا الأمر صعبا، لكنه أمر حيوي. كان الأمر صعبا في أيرلندا الشمالية فيما يتعلق بالجيش الجمهوري الأيرلندي، لكنه كان حيويا".


وأضاف: "لهذا السبب قلنا إننا على استعداد للمساعدة في عملية نزع السلاح استنادا إلى خبرتنا في أيرلندا الشمالية. لن أتظاهر بأن هذا الأمر سهل، لكنه شديد الأهمية".


وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين أيضا إن حالة أيرلندا الشمالية يجري الاستشهاد بها نموذجا مستقبليا محتملا لغزة على الرغم من إشارتهم إلى عدم وجود خطة شاملة.
