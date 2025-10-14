ستارمر: بريطانيا مستعدة للعب دور قيادي في نزع سلاح "حماس"

Advertisement

وأوضح ستارمر، خلال جلسة في البرلمان، أن نزع السلاح يشكّل خطوة أساسية في المرحلة التالية من وقف إطلاق النار بين و"حماس"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن إطار عمل من 20 نقطة لإحلال السلام في القطاع الفلسطيني، وضعه الرئيس الأميركي ، وفق ما نقلت وكالة " ".وقال ستارمر: "بالطبع، سيكون هذا الأمر صعبا، لكنه أمر حيوي. كان الأمر صعبا في أيرلندا الشمالية فيما يتعلق بالجيش الأيرلندي، لكنه كان حيويا".وأضاف: "لهذا السبب قلنا إننا على استعداد للمساعدة في عملية نزع السلاح استنادا إلى خبرتنا في أيرلندا الشمالية. لن أتظاهر بأن هذا الأمر سهل، لكنه شديد الأهمية".وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين أيضا إن حالة أيرلندا الشمالية يجري الاستشهاد بها نموذجا مستقبليا محتملا لغزة على الرغم من إشارتهم إلى عدم وجود خطة شاملة.