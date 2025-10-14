إسرائيل تُقلّص شاحنات الإغاثة إلى النصف

Advertisement

قلّصت عدد شاحنات المساعدات المسموح بدخولها إلى إلى 300 شاحنة يوم الأربعاء بدل 600، ومنعت إدخال الوقود والغاز باستثناء كميات محدودة لـ"الاحتياجات الإنسانية الأساسية"، وفق مصادر أممية. وتُفهم الخطوة كوسيلة ضغط على حركة لتسريع تسليم رفات الرهائن الإسرائيليين الذين قضوا خلال الحرب الأخيرة.وصف للجنة الدولية للصليب الأحمر، بيير كرينبول، ملف الرفات بأنه "تحدٍ هائل"، مشيرًا إلى صعوبات ميدانية كبيرة تعيق الوصول إلى الجثامين المدفونة تحت أنقاض الدمار الواسع. وقال لـ " عربية": "ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة من المهمة… العثور على رفات الرهائن مهمة صعبة بالفعل بعد عامين من الدمار"، مؤكدًا أن الوصول إلى الجثامين معقّد بسبب الركام وتعقيدات الوضع الأمني، وأن أسرًا إسرائيلية وفلسطينية ما زالت تعاني من عدم اليقين وصدمة الغياب.ودعت والصليب الأحمر إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة فورًا لضمان تدفّق المساعدات كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار. غير أن قضية الرفات باتت عنصرًا حاسمًا في المرحلة الثانية من الاتفاق وقد تعرقل تثبيت الهدنة إذا لم تُحل سريعًا. وفي ظل الضغوط، نقلت " " عن مسؤول في حماس أن الحركة تعتزم تسليم رفات أربعة رهائن مساء اليوم، فيما تشير تقارير إسرائيلية إلى أن الحركة تحتفظ بما لا يقل عن 20 جثمانًا بعد تسليم أربعة والتعرّف عليها.وفي السياق، شدد كرينبول على أن إعادة إعمار غزة ستتطلب جهودًا ضخمة، لافتًا إلى أن حجم الدمار غير مسبوق في خبرته الإنسانية الممتدة لثلاثة عقود. وقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كلفة الإعمار بأكثر من 70 مليار دولار، مع أفق زمني قد يمتد لأكثر من عشر سنوات. (سكاي نيوز)