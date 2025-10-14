Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تُقلّص شاحنات الإغاثة إلى النصف

Lebanon 24
14-10-2025 | 16:31
A-
A+
Doc-P-1429476-638960815637311405.png
Doc-P-1429476-638960815637311405.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قلّصت إسرائيل عدد شاحنات المساعدات المسموح بدخولها إلى قطاع غزة إلى 300 شاحنة يوم الأربعاء بدل 600، ومنعت إدخال الوقود والغاز باستثناء كميات محدودة لـ"الاحتياجات الإنسانية الأساسية"، وفق مصادر أممية. وتُفهم الخطوة كوسيلة ضغط على حركة حماس لتسريع تسليم رفات الرهائن الإسرائيليين الذين قضوا خلال الحرب الأخيرة.
Advertisement

وصف المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بيير كرينبول، ملف الرفات بأنه "تحدٍ هائل"، مشيرًا إلى صعوبات ميدانية كبيرة تعيق الوصول إلى الجثامين المدفونة تحت أنقاض الدمار الواسع. وقال لـ "سكاي نيوز عربية": "ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة من المهمة… العثور على رفات الرهائن مهمة صعبة بالفعل بعد عامين من الدمار"، مؤكدًا أن الوصول إلى الجثامين معقّد بسبب الركام وتعقيدات الوضع الأمني، وأن أسرًا إسرائيلية وفلسطينية ما زالت تعاني من عدم اليقين وصدمة الغياب.

ودعت الأمم المتحدة والصليب الأحمر إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة فورًا لضمان تدفّق المساعدات كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار. غير أن قضية الرفات باتت عنصرًا حاسمًا في المرحلة الثانية من الاتفاق وقد تعرقل تثبيت الهدنة إذا لم تُحل سريعًا. وفي ظل الضغوط، نقلت "رويترز" عن مسؤول في حماس أن الحركة تعتزم تسليم رفات أربعة رهائن مساء اليوم، فيما تشير تقارير إسرائيلية إلى أن الحركة تحتفظ بما لا يقل عن 20 جثمانًا بعد تسليم أربعة والتعرّف عليها.

وفي السياق، شدد كرينبول على أن إعادة إعمار غزة ستتطلب جهودًا ضخمة، لافتًا إلى أن حجم الدمار غير مسبوق في خبرته الإنسانية الممتدة لثلاثة عقود. وقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كلفة الإعمار بأكثر من 70 مليار دولار، مع أفق زمني قد يمتد لأكثر من عشر سنوات. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
أبو عبيدة: مجرم الحرب نتنياهو ووزراؤه النازيون قرروا وبإصرار تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف
lebanon 24
15/10/2025 00:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تقلّص المساعدات مع تصعيد الهجوم شمال غزة
lebanon 24
15/10/2025 00:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
زيادة واردات ألمانيا من الصين تُقلص فائض التجارة الخارجية الألمانية
lebanon 24
15/10/2025 00:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه الدولة.. تيك توك تقلص مئات الوظائف
lebanon 24
15/10/2025 00:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

الصليب الأحمر

المدير العام

الإسرائيلي

سكاي نيوز

قطاع غزة

الصليب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-10-14
16:21 | 2025-10-14
16:16 | 2025-10-14
16:09 | 2025-10-14
16:09 | 2025-10-14
16:00 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24