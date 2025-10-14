Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تغرق في الظلام بعد الغارات الروسية الأخيرة

Lebanon 24
14-10-2025 | 16:54
أعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية "أوكرينيرغو"، اليوم الثلاثاء، عن قطع التيار الكهربائي في ما لا يقل عن 8 مناطق، نتيجة الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة جرّاء الغارات الروسية الأخيرة.
وأوضحت الشركة عبر "تلغرام" أنّ الوضع الحرج في منظومة الطاقة، الناتج عن الهجمات الروسية المتكرّرة، فرض تنفيذ عمليات قطع طارئة للتيار.


وشملت الانقطاعات مناطق سومي (شمال)، وخاركيف (شمال شرق)، وبولتافا ودنيبروبيتروفسك (وسط)، إضافةً إلى انقطاعات وجيزة في كلّ من كيروفوغراد وتشيركاسي (وسط) وزابوريجيا (جنوب) والعاصمة كييف.


وفي وقت لاحق، أعلنت شركة "دي تي إي كيه"، وهي أكبر شركة كهرباء خاصة في أوكرانيا، إلغاء قطعٍ كان مقرراً للتيار في كييف.
