22
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
14
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أوكرانيا تغرق في الظلام بعد الغارات الروسية الأخيرة
Lebanon 24
14-10-2025
|
16:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة الكهرباء
الأوكرانية
"أوكرينيرغو"، اليوم الثلاثاء، عن قطع
التيار
الكهربائي في ما لا يقل عن 8 مناطق، نتيجة الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة جرّاء
الغارات
الروسية الأخيرة.
Advertisement
وأوضحت الشركة عبر "
تلغرام
" أنّ الوضع الحرج في منظومة الطاقة، الناتج عن الهجمات الروسية المتكرّرة، فرض تنفيذ عمليات قطع طارئة للتيار.
وشملت الانقطاعات مناطق سومي (شمال)، وخاركيف (شمال شرق)، وبولتافا ودنيبروبيتروفسك (وسط)، إضافةً إلى انقطاعات وجيزة في كلّ من كيروفوغراد وتشيركاسي (وسط) وزابوريجيا (جنوب) والعاصمة
كييف
.
وفي وقت لاحق، أعلنت شركة "دي تي إي كيه"، وهي أكبر شركة كهرباء خاصة في
أوكرانيا
، إلغاء قطعٍ كان مقرراً للتيار في كييف.
مواضيع ذات صلة
"إنترفاكس": الرئيس الروسي والرئيس الصيني بحثا الاتصالات الروسية الأميركية الأخيرة
Lebanon 24
"إنترفاكس": الرئيس الروسي والرئيس الصيني بحثا الاتصالات الروسية الأميركية الأخيرة
15/10/2025 00:37:19
15/10/2025 00:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام حوثية: 35 قتيلا و131 إصابة في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على صنعاء
Lebanon 24
وسائل إعلام حوثية: 35 قتيلا و131 إصابة في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على صنعاء
15/10/2025 00:37:19
15/10/2025 00:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: تصريحات ترامب الأخيرة الحادة تجاه روسيا تعدّ تكتيكاً تفاوضيًّا
Lebanon 24
الخارجية الروسية: تصريحات ترامب الأخيرة الحادة تجاه روسيا تعدّ تكتيكاً تفاوضيًّا
15/10/2025 00:37:19
15/10/2025 00:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: هذه السفينة تغرق بالجميع ويجب أن نكون معا ونشد على أيدي الجيش اللبناني لمواجهة العدو
Lebanon 24
قاسم: هذه السفينة تغرق بالجميع ويجب أن نكون معا ونشد على أيدي الجيش اللبناني لمواجهة العدو
15/10/2025 00:37:19
15/10/2025 00:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الأوكرانية
تشيركاسي
شمال شرق
تلغرام
التيار
الروس
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل تُقلّص شاحنات الإغاثة إلى النصف
Lebanon 24
إسرائيل تُقلّص شاحنات الإغاثة إلى النصف
16:31 | 2025-10-14
14/10/2025 04:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حرب إسرائيل.. هل تبدأ الحرب الأهلية في غزة؟
Lebanon 24
بعد حرب إسرائيل.. هل تبدأ الحرب الأهلية في غزة؟
16:21 | 2025-10-14
14/10/2025 04:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ستارمر: بريطانيا مستعدة للعب دور قيادي في نزع سلاح "حماس"
Lebanon 24
ستارمر: بريطانيا مستعدة للعب دور قيادي في نزع سلاح "حماس"
16:16 | 2025-10-14
14/10/2025 04:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سموتريتش: سيكون هناك استيطان يهودي في غزة
Lebanon 24
سموتريتش: سيكون هناك استيطان يهودي في غزة
16:09 | 2025-10-14
14/10/2025 04:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميًا... الصليب الأحمر يتسلم 4 توابيت لأسرى قتلى في غزة
Lebanon 24
رسميًا... الصليب الأحمر يتسلم 4 توابيت لأسرى قتلى في غزة
16:09 | 2025-10-14
14/10/2025 04:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
Lebanon 24
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
12:23 | 2025-10-14
14/10/2025 12:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
07:23 | 2025-10-14
14/10/2025 07:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
06:07 | 2025-10-14
14/10/2025 06:07:12
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
Lebanon 24
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
08:14 | 2025-10-14
14/10/2025 08:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
البلبة بشأن مياه تنورين مستمرة وفحوصات" الصحة" تكشف النتائج
Lebanon 24
البلبة بشأن مياه تنورين مستمرة وفحوصات" الصحة" تكشف النتائج
23:01 | 2025-10-13
13/10/2025 11:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:31 | 2025-10-14
إسرائيل تُقلّص شاحنات الإغاثة إلى النصف
16:21 | 2025-10-14
بعد حرب إسرائيل.. هل تبدأ الحرب الأهلية في غزة؟
16:16 | 2025-10-14
ستارمر: بريطانيا مستعدة للعب دور قيادي في نزع سلاح "حماس"
16:09 | 2025-10-14
سموتريتش: سيكون هناك استيطان يهودي في غزة
16:09 | 2025-10-14
رسميًا... الصليب الأحمر يتسلم 4 توابيت لأسرى قتلى في غزة
16:00 | 2025-10-14
خطة ترامب لغزة… الأصعب يبدأ الآن
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
15/10/2025 00:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
15/10/2025 00:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
15/10/2025 00:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24