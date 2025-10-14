أوكرانيا تغرق في الظلام بعد الغارات الروسية الأخيرة

Advertisement

وأوضحت الشركة عبر " " أنّ الوضع الحرج في منظومة الطاقة، الناتج عن الهجمات الروسية المتكرّرة، فرض تنفيذ عمليات قطع طارئة للتيار.وشملت الانقطاعات مناطق سومي (شمال)، وخاركيف (شمال شرق)، وبولتافا ودنيبروبيتروفسك (وسط)، إضافةً إلى انقطاعات وجيزة في كلّ من كيروفوغراد وتشيركاسي (وسط) وزابوريجيا (جنوب) والعاصمة .وفي وقت لاحق، أعلنت شركة "دي تي إي كيه"، وهي أكبر شركة كهرباء خاصة في ، إلغاء قطعٍ كان مقرراً للتيار في كييف.