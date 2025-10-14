Advertisement

حذر من انه إذا لم تلتزم حركة باتفاق وقف إطلاق النار في ، ستفتح أبواب الجحيم.وقال في لقاء مع شبكة " ": "وافقت على إعطاء السلام فرصة" بموجب خطة السلام المكونة من 20 نقطة، التي وضعها الرئيس الأميركي .ورأى أن "إطلاق سراح الرهائن وضمان نزع سلاح حماس وإنهاء تهريب الأسلحة إلى غزة أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم".كما جدد نتنياهو التحذير الذي أطلقه ، بأنه إذا فشلت حماس في الامتثال للاتفاق، "ستنفجر الأوضاع بشكل كامل".