عربي-دولي

نتنياهو يُهدد حماس: إذا لم تلتزم بالاتفاق فـ"ستفتح أبواب الجحيم"

Lebanon 24
14-10-2025 | 23:23
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من  انه إذا لم تلتزم حركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ستفتح أبواب الجحيم.
وقال نتنياهو في لقاء مع شبكة "سي بي إس نيوز": "وافقت على إعطاء السلام فرصة" بموجب خطة السلام المكونة من 20 نقطة، التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ورأى أن "إطلاق سراح الرهائن وضمان نزع سلاح حماس وإنهاء تهريب الأسلحة إلى غزة أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم".

كما جدد نتنياهو التحذير الذي أطلقه ترامب، بأنه إذا فشلت حماس في الامتثال للاتفاق، "ستنفجر الأوضاع بشكل كامل".
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24