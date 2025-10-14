لتعزيز قواتها.. روسيا تستعد لنشر مليوني جندي احتياط في أوكرانيا

Advertisement

في خطوة من شأنها أن تتيح للرئيس الروسي تعزيز قواته التي يبلغ قوامها حالياً نحو 700 ألف جندي في ، تُمهد الطريق لنشر نحو مليوني جندي احتياط في أوكرانيا بموجب تشريع جديد.ويُتوقع أن يوافق على تعديل قانوني يسمح باستدعاء جنود الاحتياط في أوقات السلم، وليس فقط في حال إعلان الحرب، نظراً لأن موسكو لا تزال تصف غزوها لأوكرانيا بأنه "عملية عسكرية خاصة"، وفق تقرير لصحيفة تلغراف.فيما سيسمح هذا التعديل لبوتين بتجنّب إطلاق جولة جديدة من التعبئة العسكرية الشاملة، وهي خطوة لا تحظى بشعبية، وكان قد أحجم عنها منذ حملة التعبئة الجزئية في سبتمبر 2022 التي دفعت عشرات الآلاف من الرجال إلى مغادرة البلاد."محترفون في مجالهم"بدوره قال في البرلمان الروسي ألكسي جورافليف إن قوة الاحتياط المكونة من مليوني جندي "محترفون في مجالهم"، لكنهم غير مستخدمين حالياً.وأضاف: "حتى الآن لم يكن من الممكن الاستفادة من هذا العدد إلا في حالات الأحكام العرفية أو التعبئة العامة. نحن نخوض عمليات قتالية حقيقية وواسعة النطاق في أوكرانيا، لكن الحرب لم تُعلن رسمياً".وينص تعديل إضافي على السماح بنشر قوات الاحتياط خارج البلاد.