عربي-دولي

عملية تبادل الرهائن مستمرة.. حماس تسلم 4 جثث اصافية اليوم

Lebanon 24
14-10-2025 | 23:47
كشف دبلوماسي ومصدر ثان مطلع، أن حركة حماس أبلغت الوسطاء بنيتها تسليم جثامين 4 رهائن إسرائيليين آخرين اليوم الأربعاء، وفق ما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وبذلك سيرتفع عدد جثامين الرهائن الذين تم تسليمهم إلى إسرائيل إلى 12.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يتعين على حماس تسليم ما مجموعه 28 جثمانا. وبعد تسليم أربع جثامين يوم الثلاثاء، يبقى 20 في حوزة الحركة.

وقالت حماس إن هناك صعوبات في العثور على الرفات بين الأنقاض بعد عامين من الحرب في قطاع غزة.
